Киртоакэ не зарегистрировали кандидатом на референдуме

Совет кишиневского избирательного округа проголосовал против того, чтобы Дорин Киртоакэ мог стать электоральным конкурентом на местном референдуме

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Электоральный совет избирательного округа Кишинева по итогам заседания в четверг отказался регистрировать Дорина Киртоакэ электоральным конкурентом для участия в местном референдуме 19 ноября. За такое решение проголосовали шесть из десяти присутствовавших членов Совета.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Дорин Киртоакэ вышел из себя из-за пародии

В основу легли несколько решений Центральной избирательной комиссии и положения Кодекса о выборах Республики Молдова, согласно которым физические лица не могут в качестве кандидатов участвовать в референдуме. В плебисците могут участвовать только партии и политические организации.

До сих пор в качестве участника местного референдума зарегистрирована только Партия социалистов.

Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Смена судьи не помогла Киртоакэ

25 мая Киртоакэ задержали по подозрению по делу о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Столичный градоначальник помещен под домашний арест на 30 дней. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы. Кроме того, в сентябрe антикоррупционные органы страны сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

В октябре члены Центральной избирательной комиссии проголосовали за создание избирательного округа для проведения местного референдума. Его границы соответствуют границам административно-территориальной единицы, предусмотренным законом об административно-территориальном делении Республики Молдова.

Кроме того, ЦИК утвердил список политических партий, которые могут вступить в электоральную кампанию перед референдумом. Как уточнила Руссу, речь идет о 45 политформированиях, список которых предоставило ранее министерство юстиции.