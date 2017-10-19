У правительства Молдовы возникли вопросы к Конституционному суду

Спор между президентом и правительством по вопросу министра обороны подходит к логическому завершению: КС должен расставить точки над "i"

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Правительство Молдовы обратилось в Конституционный суд для констатации обстоятельств, оправдывающих временное исполнение обязанностей президента по вопросу назначения министра обороны, сообщили в пресс-службе кабмина республики.

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В сентябре Демпартия рекомендовала президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства Евгения Стурзу. Глава государства позже сообщил об отказе, предложив назначить на этот пост Виктора Гайчука. Премьер-министр Молдовы Павел Филип счел аргументы президента недостаточными, сообщив о намерении повторно предложить кандидатом на пост министра обороны Евгения Стурзу.

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Президент Молдовы Игорь Додон официально уведомил кабмин об отказе утверждать на пост министра обороны вице-председателя Народно-европейской партии Еуджена Стурзу и отметил, что назначение на эту должность без его указа будет незаконным. В итоге правительство на специальном заседании 19 сентября приняло решение обратиться в Конституционный суд за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра.

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17 октября КС постановил, что "отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьер-министром". По каждому отдельному случаю КС выносит решение отдельно.

"Кабинет министров провел сегодня спецзаседание для принятия обращения к Конституционному суду для констатации обстоятельств, обосновывающих временное исполнение обязанностей президента по вопросу назначения министра обороны", — сказано в пресс-релизе.

Как сообщили в правительстве, "принятое обращение направлено на преодоление институционального блокирования, сгенерированного президентом страны путем нарушения конституционного обязательства назначить министра обороны по повторному предложению премьер-министра".

"У нас ситуация, когда временное исполнение обязанностей президента происходит не на какой-то период времени, а по одному вопросу. И этот вопрос касается назначения министра обороны. Республика Молдова — парламентская страна, а президент не может приводить к институциональной блокировке и политической нестабильности", — цитирует слова Филипа, пресс-служба кабмина.

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Таким образом, Конституционный суд в ответ на это обращение решит кто именно — спикер парламента или премьер — примет окончательное решение по министру обороны.

С конца 2016 года в Молдове нет министра обороны. 27 декабря президент подписал указ об отставке Анатола Шалару. С тех пор главу Минобороны так и не назначили. В настоящее время обязанности главы ведомства исполняет Георге Галбура.

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Противостояние президента с парламентским большинством и правительством обостряется с каждым днем. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует законодательные инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.