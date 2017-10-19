Новый рейс из Кишинева: скоро можно летать в Екатеринбург

Молдавская авиакомпания объявила о том, что открывается новый авиарейс Кишинев-Екатеринбург

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Государственная авиакомпания "Air Moldova" открывает новый авиарейс Кишинев-Екатеринбург. Прямые перелеты в этом направлении будут возможны с 28 апреля 2018 года.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Что на самом деле ждет граждан Молдовы при отмене авиарейса

Как сообщили в четверг в пресс-службе авиакомпании, полеты в Екатеринбург будут выполняться трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билета в одну сторону – от 89 евро. В продажу они поступят с 26 октября 2017.

Екатеринбург – четвертый российский город, куда можно будет напрямую добраться самолетом. Авиакомпания осуществляет также перелеты в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.

Екатеринбург – культурная столица Уральского региона и четвертый по величине город в РФ.

"Это направление важно, в первую очередь, благодаря своему географическому расположению на границе Европы и Азии. В то же время, надеемся обеспечить связь с Республикой Молдова представителям бизнес-среды и нашим соотечественникам, проживающим в Сибири", — говорится в сообщении.

Таким образом, всего авиакомпания будет выполнять полеты в 30 направлениях – Афины, Барселона, Болонья, Брюссель, Бухарест, Дубай (с 23 ноября), Дублин, Екатеринбург, Флоренция, Франкфурт, Женева (с 15 декабря), Стамбул, Краснодар, Ларнака, Лиссабон, Лондон, Мадрид, Милан, Москва, Париж, Рим, Венеция, Верона, Вена, Санкт-Петербург, Турин, а также четыре сезонных направления – Анталия, Тиват, Корфу и Закинтос.