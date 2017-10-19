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Пенсионерки

Что ждет в Молдове работающих пенсионеров: поправки вступают в силу

© Sputnik/ Evghenii PANASENCO
Общество
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Скандальные поправки в Трудовой кодекс Молдовы: что ждет работающих пенсионеров, молодых мам, а также поводы для увольнения сотрудников

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. В пятницу, 20 октября, в Официальном мониторе Молдовы, появится новая версия Трудового кодекса, нашпигованный скандальными поправками и дополнениями.

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Так, согласно внесенным изменениям в Трудовой кодекс, принятых молдавскими депутатами, статус пенсионера по возрасту у сотрудника может послужить основанием для увольнения для работодателя. В то же время, эти лица, будут приняты на работу на определенный период.

В целом депутаты изменили 36 статей Трудового кодекса. Одни из них регламентируют основные обязанности сотрудника незамедлительно информировать работодателя о невозможности явиться на работу, что, как рассчитывают авторы поправок, приведет к повышению ответственности и дисциплине со стороны работника.

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Согласно утвержденным изменениям, работодатель не будет обязан обосновывать свое решение о неудовлетворительном результате в ходе испытательного срока. Другое изменение касается увольнения сотрудника-члена профсоюза. Теперь это будет происходить только после предварительной консультации с профсоюзным органом данного учреждения.
Одна из поправок предполагает сокращение до двух лет дополнительного неоплачиваемого отпуска по уходу за детьми.

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Трудовой кодекс будет дополнен и новой статьей, которая предусматривает серьезное нарушение трудовых обязательств. Речь идет о получении и выдаче материальных ценностей и денежных средств, без оформления необходимых документов, использовании денег в личных целях, материальных ценностей, находящихся в ведении работодателя, а также об отказе проведения медицинского обследования, в случае, когда оно обязательно, а также к причинению материального ущерба, превышающего пять средних зарплат в экономике.

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Теги:
отпуск, Трудовой кодекс, пенсионеры, поправки, увольнение, парламент, Молдова
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