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Международный пункт пропуска на границе Украины

Украина усиливает контроль на границе: что ждет граждан Молдовы

© Sputnik/ Павел Паламарчук
Общество
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Зачем это нужно: Украина опять усиливает охрану границы – к чему готовиться гражданам Молдовы

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Украина усилила охрану границы со странами Европейского союза в четырех областях, которые граничат, в том числе, с Румынией и Венгрией.

Обучение украинских военных во Львовской области
© Sputnik/ Стрингер
На молдавско-украинском участке границы что-то происходит

Как сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы страны-соседки, продолжается активная фаза операции "Граница-2017". Там пояснили, что с 18 октября 2017 года в рамках ее проведения для усиления охраны государственной границы со странами Европейского союза в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей привлечены резервы главы Государственной пограничной службы от Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, мобильного пограничного отряда "Дозор", пограничной комендатуры быстрого реагирования в общей численности более 300 военнослужащих.

Глава Пограничной полиции Молдовы Фредолин Лекарь в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал, могут ли коснуться данные нововведения граждан нашей страны.

"Украинская сторона уведомляла нас. Нам об этом известно. У нас состоялись встречи на разных уровнях с коллегами из Украины. Что касается участка с Республикой Молдова он и был под усиленными режимом с начала антитеррористической операции на востоке Украине", — сказал Лекарь.

Говоря о сегменте западного регионального управления Пограничной службы Украины, собеседник отметил, что принятое решение — "в рамках внутренних дел Украины".

"Мне сложно комментировать. Есть определенные задачи, которые они должны выполнять, но это все в рамках договоренностей, и это абсолютно нормальная ситуация. На гражданах Молдовы это никак не скажется, потому что сотрудничество с Украиной находится на пике", — подчеркнул глава Погранполиции.

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Он отметил, что нет никаких обстоятельств для дискомфорта в пересечении гражданами Молдовы совместной границы с Украиной.

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Теги:
усиление контроля, пересечение границы, правила, Фредолин Лекарь, ЕС, Молдова, Украина
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