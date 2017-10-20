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Какой будет зима в Молдове: что говорят синоптики

© RIA Novosti. Vitaliy Ankov
Общество
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До зимы осталось не так долго, и всех интересует прогноз, какой же она выдастся: что рассказывают молдавские метеорологи

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Зима не за горами, и многие СМИ уже начали делать ставки, какой она выдастся — холодной или теплой, снежной или без осадков.

Зима
© Sputnik/ Yana Zaharova
Предупреждение метеорологов: нас ждет очень суровая зима

О том, чего ждать от погоды в Молдове, и можно ли делать прогноз погоды на долгосрочный период, в комментарии Sputnik рассказала метеоролог Татьяна Армаш.

В Молдову идут холода: зима не за горами>>>

По словам специалиста, прогнозы синоптиков делаются с учетом процессов в атмосфере, а также воздушных масс, которые пересекают территорию нашей страны.

"Мы не можем прогнозировать на месяц или два. Потому что воздушные массы формируются спонтанно. Мы можем делать прогнозы только на семь дней. Сейчас идет с северо-запада воздушная масса, после чего резко придет холодный фронт", — сказала Армаш.

По ее словам, воздушные потоки нестабильны и могут в любой момент меняться.

"Очень сложно прогнозировать, какой будет зима и как долго задержится осень. Более достоверный прогноз — это на семь дней", — сказала собеседница.

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Теги:
снег, зима, синоптики, прогноз, Татьяна Армаш, Молдова
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