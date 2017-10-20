Скандал в "Некрополе для животных" - что сказали в полиции по поводу обвинений общественного активиста Романа Трахтмана в краже собаки

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Следствию пока неясно, виноват ли общественный активист Роман Трахтман в краже собаки из кишиневского "Некрополя для животных", сообщил корреспонденту Sputnik cледователь Инспектората полиции сектора Чеканы Георгий Георгишенко.

"Еще не начато уголовное дело. Мы рассматриваем все версии и собираем материалы", — отметил Георгишенко.

Напомним, что на прошлой неделе в "Некрополе для животных" директор этого учреждения Василе Горя напал на Романа Трахтмана и нанес ему травму металлическим предметом. Причиной ссоры стала собака, находившаяся в вольере для бездомных животных, которую Роман намеревался забрать. Подробности этого случая вы можете прочитать здесь >>>

На вопрос о том, может ли быть подставным лицом человек, заявивший о том, что собака принадлежит ему, Георгишенко ответил, что это исключено, так как тот мужчина предъявил полиции ветеринарный паспорт.

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Ранее корреспонденту Sputnik стало известно, что заявление, написанное на Трахтмана о том, что он якобы украл собаку, рассматривается в инспекторате, а заявление самого Трахтмана на Василе Горя о том, что он нанес Роману травму, ушло в обычный полицейский участок. Хотя, оба эти заявления касаются событий, происходивших в одно время в одном месте. Следователь Георгишенко сообщил журналисту, что заявление на Горю со вторника этой недели находится уже в инспекторате.

"Не исключено, что оба эти заявления будут рассматриваться вместе", — сказал полицейский.

Также он пообещал, что "будут заслушаны все свидетели этого происшествия".