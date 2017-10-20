Каждому ученику в день по яблоку: детей бесплатно накормят фруктами

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Правительство Молдовы готово выделить 40 миллионов леев на закупку яблок для учебных заведений страны.

С соответствующей законодательной инициативой выступило министерство экономики и инфраструктуры. Профильное ведомство предлагает бесплатно раздавать фрукты учащимся с 1-го по 9-й классы как государственных, так и частных лицеев.

Программа стартует с 6 ноября и закончится 6-го апреля. В течение пяти месяцев ежедневно каждому ребенку во время большой перемены будут выдавать по яблоку. Поставщиков фруктов будут выбирать исключительно из местных производителей. Товар, в свою очередь, должен соответствовать определенным требованиям по диаметру и сорту.

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В общей сложности планируется закупить три тысячи сто тонн яблок. Подобные проекты по продвижению здорового питания в учебных заведениях Молдовы осуществлялись и ранее. Однако закупки проводились в каждом районе страны отдельно.

Министерство экономики и инфраструктуры предлагает, чтобы в этом году был организован один общий тендер, руководить которым будет Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве.

По данным Всемирной организации здравоохранения ежедневная норма потребления свежих фруктов детьми школьного возраста составляет 400 граммов в день. В Молдове она выполняется только на 60%.