Чиновник мэрии Кишинева "кинул" работников детсадов столицы

Дела чиновничьи: сотрудник мэрии Кишинева "забыл" про надбавку к зарплате для работников столичных детсадов

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. И.о. начальника управления образования Кишинева Александру Фляш не выделил сотрудникам столичных детских садов надбавку к зарплате, написал на своей странице в соцсети Facebook муниципальный советник от фракции Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан.

Как отметил социалист, с подачи Фляша работники столичных детсадов не получили надбавку к зарплате.

"По его (Фляша — ред.) указанию не начислили районные управления надбавку к зарплате 50%, за которые проголосовал совет. Соответственно выделенные деньги не дошли до нянек, воспитателей, поваров и т.д.", — отметил Чебан.

По мнению социалиста, Фляша надо, как минимум уволить, с занимаемой должности.

Как добавил Чебан, есть информация о том, что ЖЭКи и претуры блокируют по указанию Фляша получение документов на компенсации в холодный период года. Чебан сообщил, что из 39 тысяч получателей помощи документы были приняты лишь у 2,7 тысячи.

По словам социалиста, и.о. начальника управления образования Кишинева Фляш на данный момент находится в Сочи.

Местные СМИ отмечают, что Александру Фляш вместе с другими работниками мэрии стал героем совместного с отстраненным на время следствия с постам мэра Кишинева Дорином Киртоакэ нашумевшего видео в гараже мэрии. Там, напомним, молодые люди в состоянии изрядного подпития кривлялись и подпевали песням группы "Любэ".

Киртоакэ прокомментировал скандальное видео со своим участием>>>