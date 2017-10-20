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Конституционный суд Молдовы

Конституционный суд решил, кто назначит министра обороны Молдовы

© Sputnik/ Родион Прока
Общество
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Точки над "i" в вопросе назначения министра обороны расставлены: Конституционный суд принял решение, кто назначит главу оборонного ведомства

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы принял решение, что председатель парламента или премьер страны может вместо президента назначить министра обороны республики.

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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"Констатируется как обстоятельство, обосновывающие временное исполнение обязанностей президента Республики Молдова по вопросу назначения министра обороны, отказ главы республики исполнять конституционное обязательство по назначению кандидатуры, повторно предложенной премьер-министром, что представляет в соответствии со статьей 91 конституции временную невозможность исполнять обязанности по этому вопросу. В соответчики с ст. 91 конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер издаст декрет о назначении министра обороны и примет его присягу", — заявил председатель КС Вячеслав Запорожан.

Представитель президента Максим Лебединский заявил, что осуждает этот вердикт Конституционного суда.

С конца 2016 года в Молдове нет министра обороны. 27 декабря президент подписал указ об отставке Анатола Шалару. С тех пор главу Минобороны так и не назначили. В настоящее время обязанности главы ведомства исполняет Георге Галбура.

В сентябре 2017 года премьер Молдовы Павел Филип и Демпартия, которой принадлежит парламентское большинство, порекомендовали президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзу. Молдавский лидер дважды отклонил кандидатуру от главы кабмина, предложив назначить на пост министра обороны Виктора Гайчука. Филип счел аргументы президента недостаточными. В итоге правительство на специальном заседании 19 сентября приняло решение обратиться в Конституционный суд за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра. 17 октября КС постановил, что "отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьер-министром". По каждому отдельному случаю КС выносит решение отдельно. В ответ на это Додон заявил, что несмотря на решение КС не признает Стурзу министром обороны. В четверг правительство обратилось в суд с просьбой пояснить, кто именно может назначить министра обороны страны вместо президента — премьер или спикер парламента.

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Теги:
Конституция, Конституционный суд, Молдова
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