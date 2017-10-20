Конституционный суд решил, кто назначит министра обороны Молдовы

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы принял решение, что председатель парламента или премьер страны может вместо президента назначить министра обороны республики.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Спикер парламента Молдовы высказался по поводу импичмента президенту

"Констатируется как обстоятельство, обосновывающие временное исполнение обязанностей президента Республики Молдова по вопросу назначения министра обороны, отказ главы республики исполнять конституционное обязательство по назначению кандидатуры, повторно предложенной премьер-министром, что представляет в соответствии со статьей 91 конституции временную невозможность исполнять обязанности по этому вопросу. В соответчики с ст. 91 конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер издаст декрет о назначении министра обороны и примет его присягу", — заявил председатель КС Вячеслав Запорожан.

Представитель президента Максим Лебединский заявил, что осуждает этот вердикт Конституционного суда.

С конца 2016 года в Молдове нет министра обороны. 27 декабря президент подписал указ об отставке Анатола Шалару. С тех пор главу Минобороны так и не назначили. В настоящее время обязанности главы ведомства исполняет Георге Галбура.

В сентябре 2017 года премьер Молдовы Павел Филип и Демпартия, которой принадлежит парламентское большинство, порекомендовали президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзу. Молдавский лидер дважды отклонил кандидатуру от главы кабмина, предложив назначить на пост министра обороны Виктора Гайчука. Филип счел аргументы президента недостаточными. В итоге правительство на специальном заседании 19 сентября приняло решение обратиться в Конституционный суд за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра. 17 октября КС постановил, что "отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьер-министром". По каждому отдельному случаю КС выносит решение отдельно. В ответ на это Додон заявил, что несмотря на решение КС не признает Стурзу министром обороны. В четверг правительство обратилось в суд с просьбой пояснить, кто именно может назначить министра обороны страны вместо президента — премьер или спикер парламента.