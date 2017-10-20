Странное погодное явление дошло и до Молдовы

Красное солнце, явление, которое в последние дни наблюдали жители европейского континента, теперь зарегистрировано и в Молдове

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Вечером в пятницу жители молдавской столицы могли увидеть необычное явление – красное солнце, которое больше похоже на Луну. Небесное светило "сменило" свой обычный цвет перед самым заходом.

Эту погодную странность можно было наблюдать в течение нескольких минут.

Интересно, что "красное солнце" в последние дни видели жители европейского континента, в том числе в Великобритании и Краснодаре.

В Британии специалисты связали такое явление с тем, что ураган Офелия принес тропический воздух и пыль из пустыни Сахара. Она спровоцировала то, что волны синего света стали короче и преобразовались в красный свет. Также, по мнению специалистов, сыграли свою роль лесные пожары в Португалии и Испании.

Из-за дыма от пожаров красное солнце летом видели и жители Тюмени.

Однако, в Молдове такие причины исключаются, поскольку природных пожаров в стране не зарегистрировано, а что касается урагана Офелия, то ранее синоптик Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Наталья Голуб заявляла Sputnik, что отголоски урагана "Офелия" до нашей страны не дойдут.

Не исключено, что свою роль в такой "трансформации" солнца сыграл небольшой туман, который отмечается в течение всего дня.