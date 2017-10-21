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Точный прогноз погоды: 21 и 22 октября - приметы и традиции

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 21 октября, на территории всей страны ожидается солнечная погода, будет ясно, температура воздуха составит + 23 + 24 С.

Температурный режим

В ночь с пятницы на субботу — ясная погода, температура +11..13°. Атмосферное давление в пределах нормы. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. 

В субботу, 21 октября,  днем ясная погода, +19..21°, ветер слабый.

Атмосферное давление в пределах нормы. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

По наблюдениям метеорологов, самая высокая температура наблюдалась 21 октября в 1896 году:  +25°.
Самая низкая температура —3°  наблюдалась в 1949 году.

22-го октября, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +12..14°, ветер северо-восточный, умеренный.

Возможна слабая геомагнитная буря.

Cамая высокая температура +27°  — 1896 год.
Самая низкая температура —5° — 1945 год.

Праздники

21 октября — 294-й день года (295-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остаётся 71 день.

В XX и XXI веках соответствует 8 октября юлианского календаря.

В этот день традиционно отмечают:

День Трафальгарского сражения - это празднование победы Королевского флота под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона (Horatio Nelson, 1758-1805) над объединенным флотом Франции и Испании в Трафальгарском сражении, произошедшем 21 октября 1805 года.

Уровни опасности погоды
© Sputnik/
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День яблока — 21 октября или в ближайшие к этой дате выходные в Англии проводится День яблока (Apple Day) — ежегодное мероприятие, посвященное яблокам, фруктовым садам и местным достопримечательностям, которое устраивается по инициативе благотворительной организации Common Ground с 1990 года.

Организаторы считают, что День яблока — это празднование и демонстрация многообразия и богатства природы, а также стимул и знак к тому, что мы сами способны влиять на изменения, происходящие вокруг. Идея Дня заключается в том, что яблоко — это символ физического, культурного и генетического разнообразия, о котором человек не должен забывать.

В День яблока можно увидеть и попробовать сотни различных сортов яблок, причем, многие из имеющихся сортов не продаются в обычных магазинах. Сотрудники питомников предлагают купить редкие сорта яблонь. Часто в празднике участвует служба идентификации яблок, которая определит, что за яблоко вы принесли из сада. А с «яблочным доктором» можно обсудить все проблемы яблонь вашего сада.

День сладостей в США.  Ежегодно в третью субботу октября в США отмечается День сладостей (или День сладкого) (Sweetest Day).

Эта традиция зародилась в Кливленде (Cleveland) в 1922 году, когда Герберт Кингстон (Herbert Birch Kingston), филантроп и работник кондитерской фабрики, решил помочь обездоленным сиротам, беднякам и всем тем, кто испытывает нелучшие времена. Кингстон собрал небольшую группу жителей города, а также с помощью друзей, они организовали раздачу небольших подарков, чтобы как-то поддержать голодающих, тех, о ком правительство забыло давным-давно.

Народные традиции и приметы на 21 октября

Считали, что с этого дня наступали настоящие холода.

Говорили, что "Трифон и Пелагея шубу да рукавицы с полатей достают, чинят да заплаты ставят".

Теплую одежду, чтобы зима врасплох не застала, надо подготовить заранее, и в народе говорили, что "Трифон шубу чинит, а Пелагея рукавички шьет барановые".

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В этот день полагалось опускать в омуты бочки с солеными огурцами, пока не встал лед на реках. Делали это потому, что температура воды никогда не опускается ниже четырех градусов, а лучшего места для хранения солений не найти. Весной бочки поднимали из воды — и на столе появлялись хрустящие огурцы. Полагалось также в этот день начинать выжигать в лесу новые поля, и для этого рубили починок — то есть поляну для огнища.

Тогда территорию нашей страны почти сплошным покровом укрывали густые леса, и новые поля можно было заложить только таким способом. Лес рубили и использовали его для строительства новых домов. Существо, управлявшее всеми делами в лесу, называли лесом праведным или лесом честным. Считалось, что это хозяин, который без причины не тронет человека, это существо праведное и справедливое, ему можно было пожаловаться на прочих лесных духов, которые могли и навредить человеку. Увидеть его можно было крайне редко.

Теги:
традиции, приметы, праздники, погода, прогноз, Молдова, Кишинев
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