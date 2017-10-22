СМИ: на Чеканах стая бездомных собак напала на мужчину

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. В секторе Чеканы во дворе жилого комплекса стая бродячих собак напали на прохожего, пишет КП в Молдове, ссылаясь на письмо читателей.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Опубликовано видео, как две собаки в Молдове задержали преступника

В письме утверждается, что нападение бродячих собак на мужчину произошло средь бела дня прямо во дворе дома по адресу ул. Дж. Латина 12/8.

"Мужчина еле вырвался. Я кричала, но не могла ничего сделать. А у нас там гуляют детки, и что будет, если эти со-баки загрызут малыша, который не в состоянии как мужчина убежать… Страшно было смотреть на этих разъярённых животных, голодных, которые готовы загрызть взрослого мужчину, а про детей и женщин вообще молчу..", — цитирует издание письмо.

Кстати, этот факт, подтверждает то, что проблема бродячих собак для Кишинева стоит крайне остро.

Участники недавно состоявшейся в Sputnik Молдова пресс-конференции заявили о том, что "чисткой" города от бродячих животных занимается муниципальное предприятие по вывозу мусора Autosalubritate, в подчинение которой входит печально известный "Некрополь для животных".

На пресс-конференции общественники заявили, что в "Некрополь" должны свозить лишь агрессивных животных, и тех, которые страдают бешенством, но сотрудники этого учреждения, по словам гражданских активистов, отлавливают, в первую очередь, здоровых, спокойных собак. А агрессивные остаются на свободе, сбиваются в стаи. И уже нападают на людей?