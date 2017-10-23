Тысячи жителей Молдовы в понедельник останутся без света

Поставщик электроэнергии "Red Union Fenosa" объявила об очередных профилактических работах, узнайте где временно отключат электричество в понедельник, 23 октября

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Десятки тысяч жителей Молдовы, включая и Кишинева, останутся в понедельник без электричества. Об этом предупредили в компании АО "Red Union Fenosa".

Таким образом, в столице без электроэнергии останутся:

Кишинев, сектор Ботаника:

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ул. Авигородок 9004 – частично с 09.30 до 17.00.

Кишинев, сектор Ботаника, коммуна Бэчой:

ул. Викторией, Штефана чел Маре, Мирча чел Бэтрын, Месаджер, Христо Ботева, Чокырлия, Кишиневская, А.Коробчану – частично с 10.00 до 17.00 (на один час);

Кишинев, сектор Буюканы:

ул. Барьера Скулень, 38; переулок Барьера Скулень, 7, 20-48, 23; Кэлэрашь, 78; Милано, 5,19, 58-68; Торино, 1-29, 2-12 – частично с 09.25 до 17.25.

Кишинев, сектор Буюканы, г. Дурлешты:

ул. Хынчешть, 252, 258, 280J – частично с 09.30 до 16.00.

Кишинев, сектор Центр:

ул. Друмул Виилор 30-34, 67-97; Фрумоаса, 43-71, 56-88; Хынчешсткое шоссе, 53-58; ул. Валя Дическу, 107-119, 144-160; Докучаева,13-31, 26-42 – частично с 09.20 до 18.00;

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Хынчешсткое шоссе, 256, 256/1 – частично с 09.30 до 16.00.

Кишинев, сектор Центр, г. Кодру:

ул. Гренобле, 136, 136/3, 136/4, 136/7, 136/9, 136/16 — частично с 09.20 до 16.00.

Кишинев, сектор Чеканы:

ул. Вадул луй Водэ, 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y — частично 09.20 до 17.20.

Кишинев, сектор Чеканы, г. Вадул луй Водэ:

ул. 31 Августа, А. Матеевича, Дечебал, Примэверий, Св. Дмитрия, Штефана чел Маре, Вадул луй Водэ – частично с 09.00 до 17.00.

Кишинев, сектор Чеканы, коммуна Будешты:

ул. Алеку Руссо, Будешты, Клопотницей, Клумна, Дечебал, Флорилор, Митрополит Варлаам, Пынтя Павел, Величко – частично с 09.00 до 17.30;

ул. Богдан Петричейку Хашдеу, Будешты, Г. Асаки, В. Александри – частично с 09.10 до 16.00.

Кишинев, сектор Чеканы, коммуна Тохатино:

с. Тохатино: ул. Букурешть, М. Еминеску, М. Садовяну, Святой Пятницы, Штефан чел Маое — частично с 09.10 до 17.00.

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Кишинев, сектор Чеканы, с. Келтуиторь:

ул. Букурией, Келтуиторь, Дечебал, Дойна, Думбравилор, Ливиу Деляну, Михай Витязу, Н.Костин Пэчий, Салкмилор, Св. Дмитрия, Св. Георгия, переулок Св. Георгия, Святой Пятницы, Траян, Трандафирилор, переулок Трандафирилор – частично с 09.10 до 17.00.

Кишинев, сектор Рышкановка:

ул. Соколень, 14 — частично с 09.00 до 12.00;

переулок Студенцилор, 12, 16/2, 16/3, 16/3A — частично с 13.00 до 17.00.

В течение дня отключения также планируются в Новых Аненах, Кагуле, Кантемире, Комрате, Калараше, Каушанах, Чимишлии, Криулянах, Хынчештах, Яловенах, Леова, Оргееве, Страшенах, Тараклии и Теленештах.

Дольше всех без света останутся жители села Улму (Яловены). У них электричества не будет с 09.00 до 20.00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.