"Gas Natural Fenosa" сообщила о проблеме

Поставщик электроэнергии в Молдове объявил в понедельник о наличии проблемы, над устранением которой уже работают специалисты

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Из-за технических проблем временно невозможно онлайн оплатить услуги "Gas Natural Fenosa" на сайте компании. Об этом в понедельник объявил поставщик на своей странице в соцсети Facebook.

"Уважаемые клиенты, доводим до вашего сведения, что по техническим причинам веб-страница www.gasnaturalfenosa.md не работает. На данный момент невозможно осуществлять онлайн платежи на сайте компании. В течение сегодняшнего дня проблема будет устранена", — говорится в сообщении.

Поставщик сообщает, что вместе с тем можно совершать онлайн-платежи в приложениях коммерческих банков, а также в офисах предприятия и в почтовых отделениях страны.