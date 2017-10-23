В мэрии Кишинева грядет новая отставка: кто может лишиться должности

Почти два десятка советников столичной администрации выступают за отставку и.о. главы управления образования Александру Фляша

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Советники-социалисты собрали 19 подписей в поддержку инициативы об отставке и.о. руководителя образования Кишинева Александру Фляша. Об этом они сообщили в понедельник на пресс-конференции.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Должность мэра и грабли

Причиной послужило то, что, по их словам, вот уже полтора месяца не исполняется решение о выделении сотрудникам столичных детских садов надбавки к зарплате. Как утверждают советники, именно по указанию Фляша профильные районные управления не начислили надбавку к зарплате 50%, за что ранее проголосовал мунсовет.

В связи с этим подписавшиеся под таким требованием советники настаивают, чтобы и.о. примара Нистор Грозаву уже ко вторнику подписал распоряжение об отставке Фляша, а вместе с ним и руководителей управлений образования всех секторов Кишинева.

Как подчеркивают советники, чиновник сначала был в отпуске, а затем отправился на молодежный форум в Сочи, а сейчас он и вовсе находится в Великобритании до 30 октября.

Александру Фляш вместе с другими работниками мэрии стал героем совместного с отстраненным на время следствия с поста мэра Кишинева Дорином Киртоакэ нашумевшего видео в гараже местной администрации.

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Там, напомним, молодые люди в состоянии изрядного подпития кривлялись и подпевали песням группы "Любэ".