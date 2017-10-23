"Apă-Canal Chişinău" предупредил об отключении воды

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Во вторник, 24 октября, в связи с проведением плановых работ будет приостановлена подача воды на столичной улице Г.Асаки, говорится в сообщении АО "Apă-Canal Chişinău".

© Sputnik/ Yakov Andreev Копач рассказал, как утверждают тарифы на воду

Речь идет о домах 11/1, 11/2. Планируется, что без воды потребители останутся с 09.00 до 18.00.

Кроме того, с 09.00 до 15.00 плановое отключение состоится в коммуне Гратиешты и селе Хулбоака.

Поставщик обращается к потребителям с просьбой сделать минимальный запас воды для частных нужд, пока подачу не возобновят.

Дополнительную информацию можно получить в центральной диспетчерской по телефонам 022-25-66-66 и 022-85-77-77.