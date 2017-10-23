Молдова 2017: у молодежи нет шансов на достойную жизнь

Молодежь уезжает из Молдовы, потому что ловить здесь нечего: что говорят эксперты по поводу миграции молодых людей из республики

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Согласно данным социологических исследований, около половины населения Молдовы задумывается о том, чтобы уехать из страны. Это не просто пугающая, а чудовищная статистика. По словам специалистов, в основном за границу хотят отправиться молодые люди в возрасте 18-29 лет. Почему молодежь бросает все и уезжает на поиски лучшего? Экономический эксперт Анатолий Игнат в комментарии Sputnik заявил, что происходящие в Молдове тенденции — это горькая закономерность.

"Молодежь ищет возможности для развития, для роста и стремится туда, где лучше, где больше перспектив. В сравнении с заграницей в Молдове, объективно говоря, мы не можем предложить им альтернативы, которые бы заставили молодых людей остаться в стране и работать здесь", — отметил Игнат.

По словам специалиста, если ничего не менять, то такая неутешительная тенденция продолжится.

© RIA Novosti. Григорий Сысоев Куда катится мир, или как остановить деградацию молодежи

"Суть в том, чтобы предложить молодежи нечто, что могло бы их привлечь вернуться. Можно апеллировать на такие аргументы как патриотизм, желание помочь своей стране. Молодежь — это наше будущее, от них зависят пенсии, развитие экономики, бизнеса", — отметил эксперт.

По его мнению, будущее страны находится в руках молодых людей, но для этого власти должны предлагать хоть какие-то реальные перспективы для развития, роста и самореализации.

"Проблема оттока молодежи более тонкая. Есть свои нюансы. К примеру, наши сограждане, которые покупают за границей недвижимость уже не вернутся на родину. Надо искать варианты, чтобы удержать людей в стране и привлечь, чтобы они вернулись на родину. Эта комплексная проблема, которую надо решать тоже комплексно", — заключил эксперт.