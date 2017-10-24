Молдову накрыли дожди: точный прогноз погоды на 25 и 26 октября

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КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 24 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, возможны продолжительные осадки, будет ясно, температура воздуха составит + 11 + 12 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 12 С в Кишиневе днем и + 13 С на юге.

Атмосферное давление пониженное —752 мм.рт.ст. К тому же ожидаются слабые геомагнитные возмущения. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +11 С днем, а ночью +5 С.

В центре республики ожидается от +11 до + 12 С в дневные часы и +6 +7 С — ночью. На юге температура поднимется до + 13 градусов днем и +8 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в среду, 25 октября, и в четверг, 26 октября, ожидается малооблачная погода, возможны осадки, в среднем температура воздуха днем будет держаться на уровне + 10 + 12 С.

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Праздники

В 1947 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в резолюции № 168 провозгласила 24 октября, годовщину принятия Устава ООН, Днем Организации Объединенных Наций (United Nations Day) с целью ознакомить мировое сообщество с целями и достижениями ООН, а также с целью получить поддержку своей деятельности.

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Народные традиции

В этот день крестьяне начинали возить зерно на мельницу. Говорили, что наступает канитель — распутица, на дорогах грязь, а по делам выезжать надо. Торопиться надо, некогда канителиться.

Канителью называли тонкую золотую или серебряную нить, которую использовали для вышивки. Изготовить ее сложно и очень долго: сначала ее надо вытянуть из золотой или серебряной проволоки, потом расплющить и скрутить, отсюда и называют всякое долгое и хлопотное дело канителью.

Если на Филиппа снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной будут хорошие заработки. Если на реке лед установился — надо походить по нему: денег будет много.