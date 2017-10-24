Смерть Андрея Брэгуцэ в камере: дело ушло в суд

Трое полицейских и четверо заключенных предстанут перед судом по делу о смерти Андрея Брэгуцэ

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Прокуроры завершили расследование и передали в суд материалы дела о смерти в камере 31-летнего Андрея Брэгуцы.

Мужчина был задержан полицией 15 августа за превышение скорости и езду в нетрезвом виде. По данным Генерального инспектората полиции, во время задержания он вел себя агрессивно и даже ударил одного из сотрудников. Такое поведение послужило основанием для обращения в суд и ареста на 30 суток с юридической формулировкой "насилие в отношении должностного лица". Брэгуцэ скончался 26 августа в тюрьме №16 от пневмонии. После этого началось расследование.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Полицейские арестованы по делу о смерти в камере Андрея Брэгуцэ

Генпрокуратура 3 сентября открыла уголовное дело по факту пыток. Всего по нему проходят семь человек: трое полицейских и четверо находившихся в одной камере с Брэгуцэ заключенных.

Генеральный прокурор Эдуард Харунжен ранее заявлял, что "действия и бездействие всех подозреваемых детально проанализируют".

Начальник отдела по борьбе с пытками Генпрокуратуры Ион Каракуян сообщал, что Брэгуцэ около полутора часов подвергался пыткам – сокамерники наносили удары по всем частям тела. Как уточнил Каракуян, потерпевший звал на помощь, но подозреваемые сотрудники правоохранительных органов лишь делали замечания заключенным и больше никак не отреагировали.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть Брэгуцэ наступила в результате бронхопневмонии, продолжившей развиваться в тюремной камере, где он находился в общей сложности 252 часа.

Дело расследуется по части 4 статьи 166/1 УК РМ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 10-15 лет.