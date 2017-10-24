Стало известно, как в 2018 году в Молдове потратят деньги на медицину

По расчетам министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы, доходы фонда обязательного медицинского страхования в будущем году превысят шесть миллиардов 766 тысяч леев

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Размер взноса в фонд обязательного медицинского страхования Молдовы в 2018 году останется на уровне текущего года и составит в общей сложности 9% (по 4,5 процента с работника и работодателя). Соответствующее положение содержится в проекте закона о Фондах обязательного медицинского страхования на следующий год, вынесенном на публичное обсуждение министерством здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

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Профильное ведомство также намерено сохранить скидки для тех граждан, которые не делают ежемесячных отчислений и покупают полис в отделениях Кассы обязательного медицинского страхования.

До 1 апреля 2018-го года он будет продаваться со скидкой 50%, а для работников сельскохозяйственного сектора она составит 75%.

По расчетам Минздрава, доходы фонда обязательного медицинского страхования в будущем году превысят шесть миллиардов 766 тысяч леев, что превышает аналогичные показатели текущего года более чем на 10%. В пределах этой нормы вырастут и расходы (на 8,5%). Помимо оплаты лечения пациентов, деньги из фонда используют для реализации масштабных проектов в медицине. Так, ассигнования на модернизацию системы здравоохранения планируется увеличить в шесть раз по сравнению с 2017 годом. Их размер составит 28 миллионов леев. 69 миллионов будут перечислены из государственного бюджета на реализацию Национальной программы по охране здоровья.

Чиновники от медицины намерены тратить больше средств на проведение кардиологических операций и пересадку органов (печени, почек, роговицы). Кроме того, число бесплатных процедур по искусственному оплодотворению в 2018-м вырастет вдвое — с 30-ти до 60-ти.