В Молдове погода плачет, а как нам? Пришли холода, но метеорологи утверждают, что погода на этой неделе еще будет меняться

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Метеорологи предупреждают, что на республику надвигается Атлантический циклон. В связи с этим погода будет нестабильной.

"На короткое время в среду территория Молдовы будет под влиянием антициклона. Зато в этот день погода стабилизируется. Далее с четверга и до конца недели погода вновь поменяется под воздействием Атлантического циклона. К концу недели ожидаются дожди, больше в северных районах страны. Осадки ожидаются почти до самого конца месяца", — отметила синоптик Государственной гидрометеослужбы Молдовы Наталья Канцер.

Температура воздуха в ближайшие дни будет достаточно низкой +6 +11 градусов днем и +1 +6 градусов ночью.

Затем немного потеплеет до +12 + 17 градусов днем и +4 +10 ночью. В конце недели вновь похолодает.