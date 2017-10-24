Кишинев встал в пробках: как объехать заторы

На улицах Кишинева опять пробки: на каких участках молдавской столицы наблюдается скопление автомобилей

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Кишинев можно узнать по пробкам и нагромождению неправильно припаркованных автомобилей вдоль узких улиц. Согласно данным сервиса "InfoTrafic", на данный момент оживленное движение транспорта.

Сектор Буюканы

Движение осложнено на перекрестке с круговым движением Каля Ещилор- И. Крянгэ-бульвара Штефана чел Маре.

Стоит и улица М.Витязул в направлении бульвара Штефана чел Маре.

Сектор Центр

Оживленное движение транспорта наблюдается на бульваре Штефана чел Маре на отрезке улиц Чуфля и Измаильская. Кроме того, пробки наблюдаются на самой улице Измаильяская от улицы М. Когэлничану и бульвара Штефана чел Маре.

Заторы на также улице Ю. Гагарина в направлении перекрестка с круговым движением Албишоара-Д. Кантемира. Также пробки есть и на улице Албишоара в направлении "круга" Д. Кантемира — К. Негруцци.

Сектор Рышкановка

Оживленное движение транспорта наблюдается:

перекресток с круговым движением Московский проспект- Киевская — А. Руссо;

ул. А. Руссо на отрезке ул. Н.Димо;

улица Каля Орхеюлуй — Студенческая в набавлении выезда из столицы;

ул. Киевская в направлении перекрестка с круговым движением Московский проспект — А.Руссо.

Сектор Чеканы

Стоит "круг" у табачного комбината "Tutun — CTC", а также улица Вадул луй Водская в направлении выезда из Кишинева.