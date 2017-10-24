На центральной площади Кишинева запретят проводить протесты и не только

Власти Кишинева не устраивает, что на главной площади страны часто устраивают массовые мероприятия и предлагают ограничить их проведение

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Мэрия (примэрия) Кишинева предлагает строго ограничить проведение массовых мероприятий на Площади великого национального собрания.

По замыслу кишиневских чиновников, гуляния в сердце молдавской столицы будут проводиться только 10 раз в году, поскольку их "привяжут" к определенным датам.

Площадь будет перекрыта в связи с новогодними праздниками, в День города, в Национальный день вина, в день Независимости, на праздник Limba Noastra, 1 и 9 мая, в день Конституции и в день государственного флага.

В остальных случаях организаторам массовых мероприятий предлагают переместиться в другие части города. Проект закона, предложенный мэрией Кишинева, касается, в том числе и акций протеста. Манифестации предлагают проводить в любых общественных местах, при этом они не должны блокировать движение общественного транспорта. Кроме того, всевозможные марши должны занимать не более одной полосы движения.

По мнению разработчиков проекта, марафоны лучше всего проводить по маршруту от Хынчештского моста на Телецентре до таможенного пункта Леушены. Траектория автозабегов будет следовать от того же моста и до аэропорта Кишинева. Наилучшее место для культурных мероприятий по мнению столичных властей — экономическая зона "Молдэкспо", парк Дендрарий, Ботанический сад, пешеходная улица и сквер перед Театром оперы и балета.

Культурные мероприятия на Площади великого национального собрания разрешат только в случае, если из-за них не возникнет необходимость перекрыть движение транспорта.

Необходимость введения ограничений власти Кишинева объясняют тем, что в последнее время массовые мероприятия в центре столицы проводятся намного чаще, чем ранее. Это, в свою очередь, блокирует движение автотранспорта.