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Примэрия

Как чиновники мэрии Кишинева массово избежали тюрьмы

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
Коррупция в мэрии Кишинева (9)
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Несмотря на то, что судебная инстанция доказала вину трех чиновников столичной администрации, всем им удалось остаться на свободе

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. В последнее время кишиневская примэрия стала объектом различных расследований, которые проводят правоохранительные органы Молдовы. Под подозрение попадали чиновники самого разного ранга – от работников различных управлений до всего руководства – Владимира Котеца, Нистора Грозаву и Дорина Киртоакэ.

Часть чиновников еще является постоянным посетителем судебных инстанций, в то же время несколько вердиктов уже вынесены.

Дела муниципальных советников

В конце мая генсекретаря мунсовета Валериу Диденку, муниципальных советников Олега Онищенко и Генадие Думански, нескольких экономических агентов задержали в рамках расследования ряда уголовных дел по факту пассивной коррупции, извлечения выгоды из влияния, а также превышения служебных полномочий.

По данным правоохранительных органов, Диденку подозревали в том, что ему неоднократно предлагали взятки экономические агенты и советники, чтобы тот включил в повестку дня заседания мунсовета некоторые проекты по продлению сроков аренды ряда земельных участков, расширению их границ, а также проектов по подготовке документов на покупку или продажу земель, утверждению градостроительных планов на некоторых объектах. 

Bani mită corupţie
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Антикоррупционный центр завлял также, что Онищенко при задержании оказал сопротивление и дважды пытался сбежать, но оба раза неудачно. Инцидент завершился и легкой травмой одного из офицеров, которому потребовалась медицинская помощь.

Следствие продолжалось несколько месяцев и все трое уже узнали приговор судебной инстанции.

Тюремного заключения Диденку удалось избежать

В заключении суда Кишинева, подписанного магистратом Галиной Москальчук, сказано, что Диденку признан виновным по частям 1 и 4 статьи 324 УК РМ, которые предполагают разное наказание. Суммарный вердикт, согласно положениям статьи 84 Уголовного кодекса, — лишение свободы на срок в два года и два месяца с исполнением наказания в пенитенциаре полузакрытого типа, штраф 155 тысяч леев и лишение права работать на публичных должностях пять лет и один месяц.

При этом суд решил дать бывшему генсекретарю мунсовета испытательный срок в один год.

"Приговор откладывается условно на срок в один год и не будет исполнен, если осужденный в течение испытательного срока не совершит новое преступление, если он продемонстрирует примерное поведение, что подтвердит оказанное ему доверие", — говорится в решении суда, обязавшего Диденку не менять место жительства без согласия компетентных органов.

В пользу государства у него конфисковали эквивалент суммы в две тысячи долларов, тысячу леев, полученные во время совершенных преступлений. Также Диденку должен выплатить государству 118 тысяч леев и 2300 евро, изъятые в ходе обыска и полученные от преступной деятельности.

Вердикт Суда. Валериу Диденку by Sputnik Moldova on Scribd

 

Вердикт Онищенко вынесли 16 октября

Муниципальный советник Олег Онищенко, как сказано в материалах дела, несколько раз предлагал Диденку взятки, участвовал в качестве главы заседания совета, где приняты спорные решения по земельным вопросам. В итоге советника признали виновным по части 2 статьи 42 и части 1 статьи 325 УК РМ. 

По сумме санкций он получил 2 года лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа со штрафом в 100 тысяч леев и запрет работать на публичных должностях 3 года.

По той же самой процедуре и с теми же самыми условиями, что и Диденку, Онищенко дали испытательный срок 2 года.

Решение выносила судья Василиса Мунтян.

Вердикт Суда. Олег Онищенко by Sputnik Moldova on Scribd

 

Вердикт по делу Генадие Думански

Этот процесс находился на рассмотрении у Галины Москальчук, а вердикт был озвучен еще в августе.

Думанского признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 325 УК РМ. Инстанция приговорила его к году лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциаре полузакрытого типа и штрафу в 100 тысяч леев.

В его отношении также применили действие статьи 90 УК РМ, назначив испытательный срок в один год, что дало возможность и ему не попасть в тюрьму.

Вердикт Суда. Генадие Думански by Sputnik Moldova on Scribd

 

Игорь Гамрецкий также не сел в тюрьму

Бывший глава управления транспорта Кишинева Игорь Гамрецкий, чьи показания позволили начать уголовное преследование столичного градоначальника Дорина Киртоакэ, в августе этого года уже узнал приговор. 

Заседание примэрии
© Sputnik/ Miroslav Rotari
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Его дело вела также Галина Москальчук.

В итоге столичный суд постановил признать Гамрецкого виновным в совершении преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 42, частью 3 (а) статьи 326 Уголовного кодекса Республики Молдова. На основании этой нормы чиновника приговорили к тюремному заключению на 2-летний срок с исполнением наказания в пенитенциаре полузакрытого типа, а также лишили права занимать публичные должности на три года. Тогда инстанция постановила, что Гамрецкий будет находиться под судебным контролем до вынесения окончательного приговора.

Вердикт был оспорен в Апелляционной палате, заменившей решение первой инстанции на трехлетний испытательный срок.

Тема:
Коррупция в мэрии Кишинева (9)

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Теги:
испытательный срок, решение, суд, примэрия Кишинева, Василиса Мунтяну, Галина Москальчук, Генадие Думански, Валериу Диденку, Олег Онищенко, Игорь Гамрецки, Кишинев
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