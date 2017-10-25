"Apă-Canal Chişinău" назвал адреса, где отключат воду

Поставщик назвал адреса потребителей, где временно приостановят подачу холодной воды в четверг и пятницу

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. В четверг, 26 октября, в связи с проведением плановых работ будет приостановлена подача воды на столичной улице М.Садовяну, говорится в сообщении АО "Apă-Canal Chişinău".

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Речь идет о доме 4/1. Планируется, что без воды его жители останутся с 09.00 до 15.00.

Кроме того, 27 октября с 09.00 до 16.00 плановое отключение проведут на Ботанике. Речь идет о домах №15, 31-35 на улице Н.Зелинского, а также бульваре Дачия 3/1, 3/2.

Поставщик обращается к потребителям с просьбой сделать минимальный запас воды для частных нужд, пока подачу не возобновят.

Дополнительную информацию можно получить в центральной диспетчерской по телефонам 022-25-66-66 и 022-85-77-77.