Точный прогноз погоды в Молдове на 27 и 28 октября

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КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 26 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, возможны осадки, температура воздуха составит + 10 + 12 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 11 С в Кишиневе и + 12 С на юге.

Атмосферное давление повышенная. Вероятны геомагнитные бури. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +10 С днем, а ночью +4 С.

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В центре республики ожидается от +10 до + 11 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 12 градусов днем и +6 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в пятницу, 27 октября, и субботу, 28 октября, ожидается малооблачная погода, возможны осадки. В целом температура будет держаться на уровне + 10 + 12 С.

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Народные традиции

Этот день еще называли банным обиходьем — приводили эту очень важную постройку в порядок, меняли гнилые доски и лавки, чистили емкости для воды, печь и т. д. Там обитал дух, хозяин бани, которого называли банником, апостолом, дедом, пастырем, жихаркой, шишком, анчугкой.

Это существо невидимо и проявляет себя только шумом. Как истинный хозяин этого помещения, он прогоняет неугодных ему посетителей, кричит, стучит, кидается камнями. По поверьям, он может являться человеку в облике белой кошки, собаки, лягушки, маленькой собачки, белого зайца или даже веника.

Считается, что банные хозяева очень любят париться и моются в четвертый или третий пар (реже — в седьмой), то есть после двух или трех смен побывавших в бане людей. Поэтому нужно оставлять воды, веник, мыло банникам, содержать ее в чистоте. Запрещалось мыться в одиночку, после захода солнца или поздно ночью.