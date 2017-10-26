Сколько миллионов надо вложить, чтобы превратить Кишинев в город-сказку

Семь кругов ада Кишинева, или город задыхается от пробок: разработанная семь лет назад транспортная схема уже устарела и требует доработок - как намерены решать проблему в столичной мэрии

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik, Дарья Чернега. Транспортный поток в Кишиневе значительно вырос во второй половине 2017-го года, что становится причиной ежедневных заторов в столице. Об этом говорилось на общественных слушаниях, прошедших в мэрии (примэрии) города. Кстати, ни один представитель ключевой структуры — генерального управления транспорта Кишинева — на это заседание не явилось. О том, как решать критическую ситуацию говорили представители полиции, проектного института, общественники и городские депутаты. Почти у всех были претензии к работе кишиневской администрации.

Парковки вдоль проезжей части

Представитель "Сhisinau-proiect" Александр Барковский раскритиковал недавнюю реконструкцию крупнейших магистралей столицы.

"Не понимаю наших товарищей из мэрии. У них на руках была стратегия развития общественного транспорта, которую три года назад нам разработали румынские и немецкие специалисты. Там показано, что и где должно быть", — отметил эксперт.

Как пояснил Барковский, в итоге получилось, что реконструкцию улиц сделали, а речи о том, чтобы крайне правая полоса использовалась для движения общественного транспорта — нет. Мало того, добавил специалист, там появились парковки вдоль проезжей части.

Полиция разводит руками

Мнение Барковского поддержал и представитель Национального инспектората патрулирования Николай Скурту. Он подтвердил, что одна из причин пробок в Кишиневе — стихийные парковки на крайней правой полосе. В дополнение полиция просит мэрию переоборудовать перекрестки.

"Там, где оборудованы остановки общественного транспорта, их нужно перенести. Кроме того, нужно создать карманы для автобусов, троллейбусов и маршруток", — заявил Скурту.

Кишинев в кошмарных пробках: "кругов" больше, а целых машин меньше>>>

"Метод тыка", или транспортные кольца — всему голова © Sputnik/ Андрей Рудаков В Кишиневе две беды - дураки и парковки

По признанию специалистов, проектирование дорог и транспортных узлов в муниципии сейчас проходит "методом тыка". Кишинев технически отстает от других столиц. В большинстве зарубежных городов для проектирования используют специальные софты, которые прогнозируют ситуацию вплоть до реакции водителя на том или ином перекрестке. А в Кишиневе даже разработанная семь лет назад транспортная схема уже устарела и требует доработок, признался главный архитектор города Серджиу Борозан.

По мнению чиновника, дальнейшее развитие Кишинева должно развиваться по принципу "Город для граждан, а не для личного транспорта". На деле он предполагает разгрузку центральной части города, и перенаправление транспортных потоков в объезд.

"Нужно организовать три крупных транспортных кольца. Один — в объезд центра. Второй будет соединять спальные районы. По третьему нужно будет пустить транспортный поток таким образом, чтобы он миновал транзит через Кишинев", — рассказал Борозан.

Чтобы осуществить этот план, нужны крупные инвестиции. Например, чтобы организовать второе кольцо, которое соединит микрорайоны, необходимо строительство дополнительных "связок", рассказали на общественных слушаниях. Пересмотр транспортной структуры автоматически приведет и к другим изменениям в Кишиневе. Главный архитектор столицы уже предложил организовать еще две пешеходные зоны — по улицам Вероника Микле и Митрополит Варлаам.