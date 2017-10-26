Десятичасовое ожидание на таможне Скулень: в чем причина

Время ожидания для пересечения границы в пункте Скулень для водителей грузовиков сейчас составляет 10 часов

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. При выезде из Молдовы через КПП Скулень-Скулень водители грузовиков и фур вынуждены ждать около десяти часов (600 минут). Такую информацию представляет в настоящее время услуга "Онлайн трафика" Пограничной полиции страны.

© Photo: border.gov.md Время ожидания в пункте пропуска Скулень

Тем, кто хочет покинуть страну на частных автомобилях, приходится ожидать порядка 75 минут. При въезде в нашу республику из Румынии через пункт пропуска Скулень время ожидания составляет 160 минут (грузовики) и около 25 минут для обычных машин.

© Photo: customs.gov.md Грузовики в пункте пропуска Скулень

Это связано с тем, что с 26 октября по 4 ноября румынская сторона проводит работы по реабилитации дорожной инфраструктуры в пункте провоза товаров через границу.

Во избежание пробок водителей грузовиков просят временно ехать через другие КПП, расположенные поблизости.