В Молдове резко похолодает: на следующей неделе ожидается и до -5

Молдавские синоптики рассказали, какая погода ждет республику в ближайшие дни: на следующей неделе прогнозируется до -5 ночью

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Настоящая осенняя погода установилась в Молдове. Впереди дожди, зябкий ветер и похолодание. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы республики, еще в пятницу в стране будет относительно тепло — в среднем +13..+16 градусов по Цельсию, но уже с субботы начнет холодать — воздух прогреется примерно до +9..+12.

С начала следующей недели средний дневной максимум в Молдове составит +6..+9, а ночной — от +2 до +5. Во вторник днем воздух прогреется в среднем до +5..+8. А в ночь на среду резко похолодает — на севере страны ожидается —2..-5, в центре — от —1 до —4, а на юге — 0..-3. Средний дневной максимум также составит +5..+8.

Как подчеркнули Sputnik в Государственной гидрометеорологической службе страны, в ближайшие семь дней снег в республике не ожидается, но прогнозируются осадки в виде слабого дождя.