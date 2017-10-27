Российского политолога Михаила Делягина не пустили в Кишинев

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. В Кишиневе директор российского Института проблем глобализации Михаил Делягин должен был принять участие в международной конференции, посвященной 100-летию Октябрьской революции. Однако ему запретили въезд в Молдову. Данную информацию подтвердили в пресс-службе Пограничной полиции.

"На имя Михаила Делягина наложен запрет на въезд в Молдову. Не могу сказать, на какой период этот запрет, а также по какой причине применена данная мера, так как это конфиденциальная информация", — сообщил собеседник, сотрудник пресс-службы.

Ранее власти неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. В конце июля этого года в Кишинев также не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.