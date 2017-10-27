В Молдове организуют прощание с погибшим в Кот-д'Ивуаре экипажем

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. В субботу в Молдове простятся с четырьмя погибшими членами экипажа самолета, потерпевшего крушение 14 октября в Кот Д’Ивуаре. Об этом в пятницу сообщили в авиакомпании "Valan International Cargho Charter".

© AFP/ SIA KAMBOU Авиакатастрофа в Кот-д'Ивуаре: как погибли граждане Молдовы

Утром 14 октября грузовой самолет упал в море недалеко от аэропорта в Абиджане. Погибли четверо граждан Молдовы. Еще шесть человек пострадали, включая двоих граждан Молдовы и четырех французов. Отмечается, что самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции. По предварительной версии, причина крушения судна — плохие метеоусловия. Комиссия в составе пяти человек, в том числе члены Органа гражданской авиации под председательством представителя министерства экономики и дорожной инфраструктуры вылетели в Кот-д'Ивуар 18 октября. 25 октября в Абиджане состоялась церемония прощания с погибшими членами экипажа ВС АН-26, ER-AVB. В четверг вечером тела членов экипажа, погибших при крушении самолета в Кот-д'Ивуаре, доставили в Молдову. До этого в Молдову прибыли пострадавшие в результате ЧП.

"Завтра, 28 октября, Авиакомпания Valan International Cargho Charter организует церемонию прощания с четырьмя членами экипажа ВС Ан-26, ER-AVB, погибшими в результате авиакатастрофы, произошедшей в Абиджане. Церемония начнется в 11.00 в здании старого клуба, расположенного в городке Аэропорта. Похороны состоятся на кладбище "Святого Лазаря", — говорится в сообщении.

В списке погибших — командир экипажа Евгений Литовка, второй пилот Александр Шиканов, бортмеханик Павел Беседин и инженер Дмитрий Мельничук.