16:02 27 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Крушение самолета в Кот-д'Ивуаре

В Молдове организуют прощание с погибшим в Кот-д'Ивуаре экипажем

© Photo: Twitter/ Blanko Gbich
Общество
Получить короткую ссылку
101 0 0

Церемонию прощания с четырьмя погибшими в Кот-д'Ивуаре гражданами Молдовы проведут в аэрогородке

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. В субботу в Молдове простятся с четырьмя погибшими членами экипажа самолета, потерпевшего крушение 14 октября в Кот Д’Ивуаре. Об этом в пятницу сообщили в авиакомпании "Valan International Cargho Charter". 

Крушение самолета в Кот-д'Ивуаре
© AFP/ SIA KAMBOU
Авиакатастрофа в Кот-д'Ивуаре: как погибли граждане Молдовы

Утром 14 октября грузовой самолет упал в море недалеко от аэропорта в Абиджане. Погибли четверо граждан Молдовы. Еще шесть человек пострадали, включая двоих граждан Молдовы и четырех французов. Отмечается, что самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции. По предварительной версии, причина крушения судна — плохие метеоусловия. Комиссия в составе пяти человек, в том числе члены Органа гражданской авиации под председательством представителя министерства экономики и дорожной инфраструктуры вылетели в Кот-д'Ивуар 18 октября. 25 октября в Абиджане состоялась церемония прощания с погибшими членами экипажа ВС АН-26, ER-AVB. В четверг вечером тела членов экипажа, погибших при крушении самолета в Кот-д'Ивуаре, доставили в Молдову. До этого в Молдову прибыли пострадавшие в результате ЧП.

"Завтра, 28 октября, Авиакомпания Valan International Cargho Charter организует церемонию прощания с четырьмя членами экипажа ВС Ан-26, ER-AVB, погибшими в результате авиакатастрофы, произошедшей в Абиджане. Церемония начнется в 11.00 в здании старого клуба, расположенного в городке Аэропорта. Похороны состоятся на кладбище "Святого Лазаря", — говорится в сообщении.

В списке погибших — командир экипажа Евгений Литовка, второй пилот Александр Шиканов, бортмеханик Павел Беседин и инженер Дмитрий Мельничук.

По теме

Разбившийся в Кот-д'Ивуаре самолет зарегистрирован в Молдове
СМИ: граждане Молдовы погибли при крушении самолета в Кот-д'Ивуаре
Теги:
экипаж, прощание, крушение, самолет, Valan International Cargho Charter, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр образования и науки Карлис Шадурскис
    Разделенная нация

    Наивно рассчитывать, что если латыши и русские будут учиться раздельно, то потом будут жить вместе, считает министр образования Латвии, поясняя образовательную реформу.

  • Кадры с российско-белорусских учений Запад-2017, архивное фото
    Маловато будет!

    Североатлантический альянс на заседании Совета Россия-НАТО заявил, что Москва значительно занизила реальные масштабы учений "Запад-2017".

  • Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и председатель Президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович в Таллинне
    Примем всех!

    Эстония готова поддержать западно-балканские государства на пути их вступления в Европейский союз при выполнении ряда условий.

  • Автомобиль с включенными фарами, архивное фото
    В свете фар

    Климатические условия Беларуси располагают к тому, чтобы ввести обязательное включение ближнего света фар в дневное время, считают в ГАИ.

  • Президент Грузии Георгий Маргвелашвили капает картошку
    Президентский неурожай

    Президент Грузии рассказал о печальном сельскохозяйственном опыте: на его земельном участке не выросло ничего, кроме картошки, семена которое ему подарил Лукашенко.

  • Подготовка к VIII Абхазо-российскому деловому форуму
    Абхазия зовет

    О том, как проходит подготовка к VIII Абхазо-российскому деловому форуму, и чего от него ожидают организаторы - в материале Sputnik.

  • Колючая проволока, фото из архива
    Депутатский "почин"

    После громких выступлений депутатов азербайджанская женская колония начинает резко пополняться заключенными – правозащитники бьют тревогу.

  • Зимний призыв в армию 2017, Ереван
    Нестроевой депутат

    Обсуждение законопроекта "О военной службе" привело к тому, что армянские депутаты начали обвинять друг друга в дезертирстве и уклонении от воинской службы.

  • Нурсултан Назарбаев подписывает закон РК. Архивное фото
    С другой буквой!

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику.

  • Совещание у президента Южной Осетии по вопросам кадрового резерва
    Кадровый голод

    Решение проблемы дефицита кадров в Южной Осетии необходимо начинать с реформ в высшем эшелоне управленцев республики, считают российские чиновники.

  • Министр образования и науки Карлис Шадурскис
    Разделенная нация

    Наивно рассчитывать, что если латыши и русские будут учиться раздельно, то потом будут жить вместе, считает министр образования Латвии, поясняя образовательную реформу.

  • Кадры с российско-белорусских учений Запад-2017, архивное фото
    Маловато будет!

    Североатлантический альянс на заседании Совета Россия-НАТО заявил, что Москва значительно занизила реальные масштабы учений "Запад-2017".

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Концепт-кар Toyoda Gosei Flesby II на автосалоне Tokyo Motor Show 2017
Tokyo Motor Show-2017: роботы на мотоциклах и умные машины
Последствия взрыва в центре Киева, в результате которого погибло 2 человека
Последствия взрыва в центре Киева
Достоинства городов ЕС
Достоинства городов ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться