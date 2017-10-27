Штормовое предупреждение: в Молдову придет "оранжевая" беда

На Молдову надвигается не только похолодание: в период с 29 по 31 октября на республику обрушится сильный ветер

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Государственная метеорологическая служба Молдовы объявила на большей части Молдовы "оранжевый код" метеоопасности в связи с сильным ветром. "Желтый код" метеоопасности будет действовать преимущественно на юге страны, а а также в некоторых центральных районах — в Криулянах, Страшенах, Ниспоренах, Хынчетах, Яловенах, в муниципии Кишинев, Новых Аненах, Леова, Чимишлии, Каушанах, Штефан-Водэ, Кантемире, в АТО Гагаузии, в Басарабяске, Тараклии и в Кагуле.

Оба предупреждения действуют с 06.00 воскресенья, 29 октября, до 00.00 четверга, 2 ноября.

"Ожидается сильный порывистый ветер северо-западного направления. Скорость ветра 15-20 м/с, а 30-31 октября местами 21-25 м/с", — сообщили в метеослужбе.

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Специалисты предупреждают, что в такую погоду возможны долговременные перебои в электроснабжении, частичный снос крыш с домов и других объектов, облом веток деревьев, а также падение отдельно растущих деревьев. Кроме того, может быть временно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение из-за создаваемых барьеров (упавших крупных веток, деревьев, других крупных предметов). Также из-за ветра повышается риск усиления пожаров.

В период действия предупреждения рекомендуется не покидать без лишней необходимости здания, не следует ходить рядом с деревьями, столбами, рекламными щитами и зданиями с архитектурными элементами, которые могут упасть.

Также рекомендуется не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах.

Специалисты обращают внимание, что ни в коем случае нельзя трогать оборванные провода.