Кишинев в пробках: где в столице проехать будет трудно

Хаос на улицах Кишинева: один из столичных секторов парализует на выходные – какая часть города погрузится в кошмарные пробки

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. В ближайшие дни в одном из секторов Кишинева пробки будут еще плотнее обычного. Как сообщает сервис Infotrafic Moldova, с 08.00 субботы, 28 октября, до 02.00 воскресенья, 29 октября, запланированы работы по обустройству перекрестка с круговым движением Заводская-Лунка Быкулуй — Индустриальная.

Таким образом будет приостановлено движение транспорта на следующих улицах:

— Заводская, от перекрестка с улицей Волунтарилор до указанного "круга";

— Лунка Быкулуй, от перекрестка с улицей Варница до улицы Заводская.