Дом, учеба детей, депозит – три вещи, о которых думает мигрант

Есть ли смысл возвращаться на родину трудовым мигрантам – выяснял Sputnik

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Молдавские власти всерьез задумались о том, чтобы сделать нашу страну привлекательной для тех, кто уехал из страны.

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Был даже составлен план действий на 2017-2020 годы по реинтеграции граждан Молдовы, возвращающихся из-за границы.

Что говорится в проекте…

Документ направлен на разработку программ и услуг для возвращающихся из-за рубежа граждан Молдовы путем оказания необходимой поддержки для реинтеграции.

Среди действий значатся улучшение услуг по школьной реинтеграции, программ для молодежи и престарелых граждан и меры по трудоустройству.

Другие действия касаются освещения возможностей доступа к финансовым фондам для возвращающихся из-за границы граждан Молдовы, реализации и диверсификации программ по привлечению денежных переводов в развитие национальной экономики.

Кроме того, создан Межминистерский комитет в рамках помощи диаспоры, миграции и развития, одобрен механизм координации и внедрения государственной политики в данной области.

Так, ответственные учреждения будут применять комплексный подход в области диаспоры, миграции и развития в программах деятельности и оценивать воздействие миграции. Цель утвержденных документов – обеспечить эффективное проведение политики в данной сфере, содействовать повышению положительных и уменьшению отрицательных последствий миграции.

… А что говорят эксперты

Молдавским мигрантам при этом, как считают эксперты, в нашей стране делать нечего. Работы нет, гастарбайтеры отправляют в Молдову денежные средства, чтобы поддержать свои семьи.

"Жилище, учеба детей, депозит – три вещи, которые чтят молдавские граждане, работающие за границей, — отметил в интервью для Sputnik экономический эксперт Роман Киркэ.

© REUTERS/ Yannis Behrakis Современное рабство: как мигранты бросают детей и бесследно исчезают

Других способов вложения денег в Молдове просто нет.

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"У нас не развиты государственные облигации, которые являются межбанковским инструментом. Также не популярны корпоративные облигации, покупка и продажа акций предприятий и обществ. Наш, молдавский работяга верит в банковский депозит и в квартиру, которую купил", — отметил Киркэ.

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