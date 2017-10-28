Молдова переходит на зимнее время: советы, как адаптироваться

В ночь с 28 на 29 октября жители нашей страны переведут стрелки на час назад. Это будет сделано в 4 часа утра, и в итоге жителям Молдовы удастся поспать на один час дольше, а длительность воскресенья, 29 октября, окажется на час длиннее - в этих сутках будет 25 часов

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Перевод часов на час осуществляется ежегодно для более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии. Делается это во многих странах мира, отмечает Sputnik.md.

С переходом на зимнее время сокращается световой день, что сказывается на работе центральной нервной системы. В связи с дефицитом солнечного света у человека появляется повышенная утомляемость и сонливость. Кроме того, из-за искусственного освещения сильнее устают глаза.

Длинная ночь может негативно влиять на ослабленный организм, поэтому врачи советуют уделять особое внимание физическим нагрузкам, прогулкам на свежем воздухе и контрастному душу.

Если следовать рекомендациям, организм будет готов противостоять вирусным заболеваниям, характерным для холодного периода года.

Врачи советуют не пренебрегать пешими прогулками, даже в темноте и в дождливую погоду. При этом физические нагрузки на свежем воздухе должны быть умеренными, иначе можно вспотеть и подхватить вирус. Для сохранения бодрости в зимний период необходимо уделять большее внимание физической активности в помещении.

"Для того, чтобы избежать "зимней спячки", нужно делать зарядку по утрам и принимать контрастный душ. Эти действия сохранят тонус мышц. Нельзя забывать о том, что квартиру нужно регулярно проветривать", — отметила в интервью Sputnik врач Вера Мокану.

По словам врача, длинная ночь влияет на ослабленный организм, поэтому необходимо постоянно заботиться о поддержании иммунитета.

При этом Мокану советует не увлекаться медикаментозными препаратами, а обратить внимание на дары природы — чаи из травяных сборов и фрукты, которые продаются в молдавских магазинах и на рынках.