Новый поворот в деле о смерти Андрея Брэгуцэ

КИШИНЕВ, 28 октября — Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Стела Григораш заявила, что заключение врачей о причинах смерти молодого человека Андрея Брэгуцэ в изоляторе может быть изменено.

Григораш отметила, что учреждение может изменить свое мнение в контексте новых доказательств, представленных на этой неделе прокурорами.

"Мы должны выяснить, что же случилось с этим молодым человеком в исправительном учреждении. Конечно, задержание, питание, стресс могут повлиять на здоровье, в том числе на развитие пневмонии, которая проявляется при падении иммунитета и при стрессе. Мы проанализируем ситуацию и посмотрим, изменится ли медицинское заключение в контексте новых данных, обнаруженных в процессе расследования", — сказала министр.

Речь идет о видео, которое было опубликовано в сети, на котором видно, как избивали Брэгуцэ.

Начальник отдела по борьбе с пытками Генпрокуратуры Ион Каракуян сообщил, что Брэгуцэ около полутора часов подвергался пыткам – сокамерники наносили удары по всем частям тела.

Как уточнил Каракуян, потерпевший звал на помощь, но подозреваемые сотрудники правоохранительных органов лишь делали замечания заключенным и больше никак не отреагировали. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть Брэгуцэ наступила в результате бронхопневмонии, продолжившей развиваться в тюремной камере, где он находился в общей сложности 252 часа.

Мужчина был задержан полицией 15 августа за превышение скорости и езду в нетрезвом виде. По данным Генерального инспектората полиции, во время задержания он вел себя агрессивно и даже ударил одного из сотрудников. Такое поведение послужило основанием для обращения в суд и ареста на 30 суток с юридической формулировкой "насилие в отношении должностного лица". Брэгуцэ скончался 26 августа в тюрьме №16 от пневмонии. После этого началось расследование.

Дело расследуется по части 4 статьи 166/1 УК РМ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 10-15 лет.