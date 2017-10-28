Проблемы Днестра объединили экологов, представителей НПО и властей

ТИРАСПОЛЬ, 28 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Малые реки, притоки Днестра, в Молдове и Украине находятся в удручающем состоянии, а экологическое положение самой реки и природных ресурсов ее бассейна за последние десятилетия не изменилось в лучшую сторону.

Таковы основные выводы международной экологической конференции, которая состоялась в городе Тирасполе. Организатором интернационального форума выступила Международная ассоциация хранителей реки "Eco-TIRAS" при финансовой поддержке Миссии ОБСЕ в Молдове.

"Мы не должны делить реку между берегами и государствами. Это один организм, и если маленькая клеточка его больна, то отзываться это будет болью в каждой его части. И это должны осознавать все те, кто принимают решения о том, как должны использоваться природные ресурсы", — сказала корреспонденту Sputnik председатель экологического клуба "Край", член Национального экологического центра Украины Галина Процив.

По ее словам, то, что 7 июня 2017 года Украина спустя много лет наконец-то ратифицировала Днестровский бассейновый договор, стало большим достижением неправительственных организаций, которые подтолкнули украинские власти к его принятию, однако это еще только начало долгого процесса.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Днестр превратится в цепочку озер

"Реально этот договор заработает только тогда, когда будет сформирована речная днестровская комиссия и в случае, если начнет работу с принятия трансграничного плана управления бассейном реки, а в комиссии примут участие знающие специалисты, которые будут действительно трудиться, чтобы сохранить экосистему и управлять бассейном Днестра так, как прописано. Мы должны избежать угроз Днестру, связанных с гидростроительством", — отметила Процив.

Международный форум прошел под названием "Интегрированное управление бассейном трансграничного Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы". Он стал восьмой бассейновой конференцией по Днестру. Как подчеркнула менеджер проекта ОБСЕ "Joint Environmental CBM activities", координатор проектов "Eco-TIRAS" Татьяна Синяева, впервые за время проведения конференции в ней приняло участие столь большое количество представителей местных властей.

"В прежние годы ориентир конференции был направлен в основном на научные организации. В этом году как никогда привлекли прогрессивные местные власти, которые работают в регионе и от которых очень многое зависит, потому что именно они принимают решения. И то, что они проявили интерес к участию в конференции по экологическим проблемам Днестра, говорит об определенной грамотности", — считает она.

Татьяна Синяева также отметила, что в этом году на конференции приняло участие и большое количество молодежи, которая не просто присутствовала на форуме, но и активно в нем участвовала, выдвигая свои предложения и идеи по улучшению экологической ситуации на Днестре.