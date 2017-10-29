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Река Днестр

Что будет с Молдовой если Украина реализует свои планы на Днестре?

© Sputnik/ Н. Козловский
Общество
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Экологи представили апокалиптический сценарий для Молдовы в случае строительства на украинской части Днестра гидроэнергетических сооружений

Украина не отказалась от своих планов по строительству гидроузлов на Днестре, молдавское правительство не смогло защитить интересы своей страны, а Евросоюз решил не вмешиваться в создавшуюся ситуацию. Sputnik решил узнать, какой худший сценарий ждет нашу страну если заработают украинские проекты на Днестре. На наши вопросы ответил директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктор биологических наук Илья Тромбицкий.

- Что произойдет с Днестром?

— Надо понимать, что река – это не труба, а с сложная экосистема и изменения будут многогранные. Они, во-первых, будут заключаться в существенном уменьшении стока воды в течение года и особенно – весной. Река будет терять свои речные характеристики и приобретать качества озер – стоячая вода, развитие сине-зеленых водорослей, загнивание ила и образование метана и сероводорода, утрата рекреационных качеств – в реке будет неприятно купаться, там исчезнет рыба промысловых видов и размеров, проблемы с орошением станут постоянными. В целом влияние гидростроительства на Днестр – это вопрос национальной безопасности.

Обмеление Днестра, апрель 2016 г
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- Что произойдет с окружающей средой?

— Изменения в экосистеме реки приведут к сильному росту парниковых газов, которые будут вносить негативные вклад в борьбу с изменением климата. Водно-болотные угодья, в том числе, международно признанные (дельта Днестра и находящиеся в секторе "Унгурь — Холошница") потеряют свои изначальные качества. Исчезнут водно-болотные птицы. Днестр станет непригодным для спортивного туризма, агро- и экотуризма, а также любительского рыболовства, а о промысловом можно будет забыть. В верхнем Днестре в результате строительства шести русловых ГЭС будут затоплены уникальные природные ландшафты, в том числе, Днестровский каньон. То же касается исторических памятников в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Влияние на Черное море будет заключаться в уменьшении стока, что ускорит подъём сероводородного слоя к поверхности. В конечном итоге это может вызвать умирание всего живого в море.

- Что произойдет с селами и городами на Днестре?

Молдавская ГРЭС
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— Станет остро ощущаться нехватка воды для питьевого водоснабжения. В верхнем Днестре будут затоплены 4000 га поймы реки, а людей вынуждено переселят. В Молдове и нижней украинской части Днестра в большинстве колодцев исчезнет вода. Из-за недостатка воды для орошения и изменения гидрологического режима вдоль Днестра станет сложно заниматься сельским хозяйством. Это вызовет развитие бедности в регионе и массовую эмиграцию. 

- Что произойдет с Кишиневом?

— Кишинёву следует подумать о проектах по надёжному водоснабжению, поскольку ситуация лета 2015-2016 годов, когда уровень воды в Днестре достиг критических отметок, станет постоянной. И артезианская вода не спасёт, поскольку её запасы тоже связаны с Днестром. Водоподготовка воды станет очень дорогой в силу низкого качества изначальной воды. Это приведет к снижению уровня жизни населения и привлекательности города и страны в целом для жизни и инвестиций.

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Теги:
энергоузлы, Днестр, Украина, экология, Илья Тромбицкий, Молдова
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