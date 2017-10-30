Точный прогноз погоды в Молдове на 31 октября и 1 ноября

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КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 30 октября, на территории всей страны ожидается облачная погода, вероятны кратковременные осадки, температура воздуха составит + 6 + 8 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 7 С в Кишиневе и + 8 С на юге.

Атмосферное давление пониженное, ожидаются слабые геомагнитные бури. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO На Молдову движется резкое похолодание: быть ли снегу

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +6 С днем, а ночью +4 С.

В центре республики ожидается +7 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 8 градусов днем и +6 С в ночные часы.

В ближайшие дни — во вторник, 31 октября, и в среду, 1 ноября, также возможны осадки. В целом температура будет держаться на уровне + 5 + 7 С.

30 октября в православном календаре

Православные чтут память пророка Осии, первомученика Андрея Критского, мучеников бессребреников Космы и Дамиана Аравийских, праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского, преподобного Антония Леохновского.

Nicolai Kibich Православный календарь на 2017 год

Именины

В этот день именины у Александра, Андрея, Анатолия, Иосифа, Антона, Леонтия, Кузьмы и Сергея.

30 октября в народном календаре

Народ говорил: "Быстро тает день — не привяжешь за плетень".

Если кошка крепко спит — к теплу.