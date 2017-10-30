Список улиц Кишинева, где сегодня отключат электроэнергию

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Публикуем список улиц, где в понедельник, 30 октября, отключат свет.
Центр:
— ул. Друмул Виилор 30-34, 67-97, Фрумоаса 43-71, 56-88, Хынчешть 53-58, Валя Дическу 107-119, 144-160, Докучаев 13-31, 26-42 — в период с 09:20 — 18:00
— ул. Чуфля 34, 45, 47, 49,ул. Колумна 25, 27, 30, 31, 33, 66, Измаил 45/1, 84/3, 45, 84, 86, Л. Толстой 63, 68, 72, 72/10, 78, Митрополит Варлаам 43, Н. Анестиаде 26, Н. Старостенко 29, Штефан чел Маре 4, 6, 6/1, 8 — в период с 13:00 — 17:00
Ботаника:
— ул. Четатя Албэ 101-139, 122-140, Ханул Морий 96, 103-107, 115, 121, 96, 104-142 — в период с 09:30 — 17:30
— ул. Гренобле 19, 21, Н. Тестемицану 37 блок 1,2,3, 37, 39 — в период с 09:00 — 13:00
Чеканы:
— ул. Кэрэмидарилор 2, 4, 6, 8, 10, 91, 2А, Кэрэмидарилор 8В, Ишновэц 2-8, 999, 6А, Л. Ребряну 1А, 5, 5А, 7, 9, 19, Л. Ребряну 3 Плугарилор 1-17, 4-10, Узинелор 4А, 8, 8А, 12, Волунтарилор, 3, 2А — в период с 09:10 — 15:00
— ул. Варница 16, 16/1, 18, 20/1, 22, Узинелор 100/1 — в период с 09:10 — 16:00