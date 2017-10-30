Стало известно, какой будет погода в Молдове на Новый год

Уже появились первые предположения метеорологов о том, какой будет предстоящая зима, и какой погоды ждать на Новый год

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Румынские метеорологи сделали предварительный прогноз о том, какой будет предстоящая зима.

© Sputnik/ Alexei Danichev Точный прогноз погоды в Молдове на 31 октября и 1 ноября

Исполнительный директор Национальной администрации метеорологии соседней страны Флоринела Джорджинеску предупредила, что этой зимой ожидаются морозы и сильные метели. В том числе такие сюрпризы природы не исключены на зимние праздники — Новый год и Рождество по новому стилю.

Специалист подчеркнула, что зима 2017-2018 будет "капризной". Сильные морозы и снегопады станут временным явлением, в то время как большую часть зимы будут отмечаться привычные для того или иного отрезка погодные явления.

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При этом морозные "участки" предстоит перенести, как в декабре и январе, так и в феврале.

"Серьезных явлений не избежать. Я говорю о холодах, возможных сильных снегопадах и, конечно, о морозах. Это самые серьезные элементы. Первые признаки говорят о том, что в основном зимой погода будет в пределах нормы", — сказала Джорджинеску в эфире одного из румынских телеканалов.

При этом, она добавила, что уже в ноябре и декабре ожидаются морозные ночи.

Учитывая географическую близость Румынии к Молдове, подобный прогноз погодных явлений вполне вероятен и для нашей страны. Правда, молдавские метеорологи от долгосрочных прогнозов воздерживаются.

Ранее с предупреждением о том, что европейский континент ожидает очень суровая зима, в эфире румынского телевидения выступил бывший директор Национальной метеослужбы Румынии, действующий глава Общества метеорологов этой страны Ион Санду.

Он уверен, что этой зимой будут сильные метели, и нужно принимать все необходимые меры. По его словам, так как октябрь оказался теплее, то зима станет похожей на ту, что была в 2012 году.

А это означает, что очень вероятны опасные метеорологические явления.