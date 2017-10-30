На Молдову обрушилась непогода, оставив часть страны без света

"Оранжевая беда" пришла в Молдову: десятки населенных пунктов республики остались без электроэнергии

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Государственная метеорологическая служба Молдовы объявила на большей части Молдовы "оранжевый код" метеоопасности в связи с сильным ветром. "Желтый код" метеоопасности действует преимущественно на юге страны, а также в некоторых центральных районах.

Как сообщила Sputnik пресс-секретарь службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Диана Цуцу, десятки населенных пунктов остались из-за непогоды без света.

"Из-за сильного ветра от электричества отключены 22 населенных пункта в семи районах страны. Речь идет о районах Оргеев, Криуляны, Чимишлия, Чадыр Лунга, Леова, Яловены, Каушаны и Новые Анены", — сообщила Цуцу.