В центре Кишинева снова перекроют движение

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В середине недели в центре молдавской столицы перекроют движение общественного транспорта. Это связано с тем, что будут проводиться работы по обрезке деревьев.

"Мы получили разрешение от Государственной экологической инспекции для работ на улице 31 августа на участке между улицами Бодони и Пушкина. Планируем провести их в среду или четверг. Улица будет закрыта", — заявил в понедельник на заседании муниципальных служб глава Ассоциации "Зеленого хозяйства" Елиферий Харуца.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Эколог: в Кишиневе нужно сократить количество транспорта

По его словам, планируется почистить 58 деревьев и два, которые высохли, вырубить. Как уточнил Харуца, решение о дне проведения работ будет принято в зависимости от погоды.

"Нужно подготовить распоряжение. Троллейбусы, скорее всего перенаправят на улицу Матеевича, а микроавтобусы временно поедут по улице Букуршеть", — подчеркнул и.о. примара столицы Нистор Грозаву.

По его оценкам, работы могут занять целый день.