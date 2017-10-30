В Молдове перешли на зимнее расписание полетов

Международный аэропорт Кишинева будет выполнять рейсы по зимнему расписанию до 25 марта

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. С 29 октября Международный аэропорт молдавской столицы перешел на зимнее расписание полетов. Такой график будет действовать до 25 марта 2018 года, сообщили в понедельник в пресс-службе главных воздушных ворот страны.

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Полную программу полетов можно увидеть на официальном сайте аэропорта. Всего самолеты из Молдовы летают в 32 направлениях.

Зимнее расписание предполагает появление трех новых рейсов.

С 1 ноября открывается прямой рейс из Кишинева в Шарм-эль-Шейх, с 23 ноября – Кишинев-Дубай, а с 15 декабря – Кишинев-Женева.

Планируется выполнение таких полетов дважды в неделю.