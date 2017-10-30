19:04 30 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Елка в центре Кишинева. Архивное фото

Елки раздора: где в Кишиневе будут праздновать Рождество и Новый год

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
236 0 0

Эксперименты с праздниками: где же будет находиться главная елка Молдовы: в мэрии столицы рассказали, что в этом году власти намерены установить две праздничные ели, а одну из них разместят в фонтане

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Эксперименты в Кишиневе продолжаются. На этот раз под горячую руку чиновников попало празднование Нового года и Рождества? Правительство Молдовы решило взять на себя организацию зимних праздников в столице республики.

Кишинев
© Sputnik/ Евгений Панасенко
На центральной площади Кишинева запретят проводить протесты и не только

Рождественскую ярмарку передислоцировали

По замыслу кабмина, рождественская ярмарка переедет с центральной площади на улицу 31 Августа 1989 года и будет располагаться на отрезке между улицами Митрополита Бонулеску Бодони и Александра Пушкина.

"Документ об организации в этой зоне рождественской ярмарки будет подписан сегодня. Эта инициатива правительства Республики Молдова. Начиная с 15 декабря до 14 января здесь будет работать ярмарка", — заявил в понедельник на заседании муниципальных служб и.о. мэра (примара) Кишинева Нистор Грозаву.

Как отметил чиновник, инициатива направлена на то, чтобы "отпраздновать Новый год не то чтобы более цивилизованно, но так, как это делают во многих городах мира".

"Были проанализированы несколько вариантов, где можно было провести эти мероприятия… Мы понимаем, что будут определенные неудобства, но это лучшее решение, хотя бы потому, что в указанной зоне находятся два музея, театр, Национальная библиотека и Национальный дворец", — сказал Грозаву.

Чиновник напомнил, что ранее предлагалось участок улицы 31 Августа переоборудовать в пешеходную зону. Таким образом, как сказал Грозаву, эта инициатива станет своеобразным тестом.

"Есть вещи, которые с урбанистической точки зрения, можно спланировать, но здесь нельзя точно сказать, хорошо или плохо этот участок будет функционировать как пешеходная зона", — отметил и.о. примара.

Возвращаясь к вопросу организации рождественской ярмарки, чиновник отметил, что "дети, которые приезжают со всей республики, смогут посетить не только дом Мош Крэчуна, но и пойти в театр, посетить библиотеку, концерты, которые будут проходить в Национальном дворце. Все это в одном комплексе".

Одна, две или три елки… кто больше?

По словам Грозаву, в то же время площадь Великого национального собрания будет использоваться как прежде, "но без каруселей и без других элементов, которые там не должны находиться".

елка на площади Кишинева
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
елка на площади Кишинева

Как будет проходить праздник на новом месте решит специальная правительственная комиссия. По словам Грозаву, пешеходную зону планируют разбить на три участка. В одной из них обустроят ярмарку, во второй — карусели, возможно даже бесплатные, а третья — предназначена для веселья и прогулок.

"Одна из рождественских елок будет размещена в центре фонтана Национального дворца, а вторая — традиционно на площади Великого национального собрания. То есть будет две елки", — сказал Грозаву.

Участники карнавала на горнолыжном курорте, архивное фото
© Sputnik/ Nina Zotina
Стало известно, какой будет погода в Молдове на Новый год

А вот отстраненный на время следствия с поста мэра Кишинева Дорин Киртоакэ решил подсчитать, сколько всего елок появится в столице. По мнению либерала, елок будет три — одна на площади Великого национального собрания — одна, другая у Арки Победы, а третья — у правительства. Киртоакэ, чья судьба на посту мэра Кишинева решится на референдуме 19 ноября, задумался над тем, чтобы провести еще один плебисцит и поинтересоваться у горожан: где поставить елку — на площади или "сзади".

Глава фракции Партии социалистов Республики Молдова в мунсовете Кишинева Ион Чебан раскритиковал инициативу о том, чтобы организацией зимних праздников занималось правительство. Он также отметил, что мэрия Кишинева может и сама с этим справится.

"Уверен, что мэрия обладает достаточными возможностями для этого. Но не так, как это было в последние несколько лет… Два года подряд мы предлагаем, чтобы были концепция, сотрудничество, чтобы были Деды Морозы, которые бесплатно дарили улыбки детям. А может даже и конфеты…", — сказал Чебан.

Транспортного коллапса не избежать

Праздники обещают быть с ноткой транспортного хаоса. На целый месяц — с 15 декабря по 14 января — участок 31 Августа 1989 года перекроют. По словам Грозаву, троллейбусы перенаправят на улицу А. Матеевича, а микроавтобусы могут объезжать участок по улице Букурешть, а частный транспорт будет ездить по улице М. Когэлничану либо по бульвару Штефан чел Маре. Наибольшую проблему, по словам Грозаву, представляют парковочные места, которых в этой зоне насчитывается достаточно много. Чиновник обратился за помощью и консультацией по этому вопросу к правоохранительным органам.

Сколько миллионов надо вложить, чтобы превратить Кишинев в город-сказку>>>

По теме

"Полный финиш": елка на площади Кишинева может упасть на толпу
Теги:
рождественская елка, правтиельства, новогодняя елка, елка, праздник, Нистор Грозаву, Ион Чебан, Дорин Киртоакэ, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Осенняя Рига
    Миграционная "смерть"

    Для того чтобы решить проблему сокращения трудоспособного населения в Латвии, ВВП страны должен быть выше общеевропейского на 2-3 процента, считают эксперты.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте и Его Святейшество Далай-лама XIV
    Разруха в головах

    Почему с одной стороны внешняя политика Литвы является последовательно проамериканской и антироссийской, с другой – нелогичной и неэффективной?

  • Министр обороны Эстонии Юри Луйк среди военнослужащих
    Смысловые галлюцинации

    Эстония должна оказывать на Россию политическое, психологическое, военное воздействие, давая понять, что на Эстонию нет смысла нападать, заявил министр обороны Юри Луйк.

  • Кот спрятался, архивное фото
    Кот-нелегал

    Сотрудники Национального аэропорта "Минск" вторые сутки ведут поиски кота, который сбежал во время прохождения таможенного контроля.

  • Грузинский заграничный паспорт
    Некачественный паспорт

    Граждане Грузии жалуются, что выдаваемый им загранпаспорт изнашивается задолго до истечения срока действия – активисты требуют от правительства улучшения качества документа.

  • Праздник урожая на поляне Лыхнашта
    Абхазский бренд

    Абхазия может создать собственную фруктовую корзину и сделать из нее настоящий бренд страны, считает директор Института изучения проблем развития ЕАЭС Владимир Лепехин.

  • Торжественная церемония по случаю открытия железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс
    Трансевразийский экспресс

    Железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс будет служить стабильности и безопасности, заявил президент Азербайджана на церемонии открытия нового трансграничного маршрута.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие - 2017 в Армении
    Предновогодний кредит

    Соглашение с Москвой о новом оборонном кредите на 100 миллионов долларов Ереван может подписать до Нового года, сказал посол Армении в России.

  • Социальная сеть Facebook
    На смену saebiz

    Второй вариант казахского алфавита на латинской графике вызвал волну эмоциональных комментариев и юмористических постов в казахстанском сегменте Facebook.

  • Эксперт Ассоциации приграничного сотрудничества Марат Шибутов
    Вот и дружбе конец…

    Казахстанский политолог Марат Шибутов считает, что к концу срока президента Атамбаева от кыргызско-казахских отношений останутся "рожки да ножки".

  • Кальян, архивное фото
    Дымить запрещается

    В Таджикистане после принятия нижней палатой парламента страны закона "Об ограничении использования табачных изделий" под запрет попал даже кальян.

  • В центре Самарканда открыли памятник Исламу Каримову
    Исламу здесь не место

    Петиция с выражением "крайнего недовольства" решением мэра Москвы Сергея Собянина установить в столице памятник Исламу Каримову появилась в интернете.

  • Пограничный пост границы Республики Южная Осетия
    Граница на замке

    Пограничники Южной Осетии за нарушение режима государственной границы задержали двух граждан Грузии в окрестностях населенного пункта Ахмадз.

  • Осенняя Рига
    Миграционная "смерть"

    Для того чтобы решить проблему сокращения трудоспособного населения в Латвии, ВВП страны должен быть выше общеевропейского на 2-3 процента, считают эксперты.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте и Его Святейшество Далай-лама XIV
    Разруха в головах

    Почему с одной стороны внешняя политика Литвы является последовательно проамериканской и антироссийской, с другой – нелогичной и неэффективной?

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Пожарные рядом с упавшим на машину деревом в результате шторма Герварт в Берлине, Германия
Последствия урагана "Герварт" в Европе
В Швеции спасли россиянина, пытавшегося доплыть до Испании
В Швеции спасли россиянина, пытавшегося доплыть до Испании
Берите кредиты с умом
Как в Молдове взять кредит и не разориться

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться