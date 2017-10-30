С наступающим Хэллоуином – самые мистические места в Кишиневе

С наступающим Хэллоуином – мистические места Кишинева, о которых некоторые из вас даже не догадывались

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Самый мистический праздник Европы и Северной Америки, Хэллоуин, с каждым годом обретает все большую популярность и в Молдове.

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Это время, когда места "тусовок" и городские улицы превращаются в стихийный "карнавал нечистой силы", — повод для того, чтобы вспомнить о мистических местах и явлениях. Ими богат и Кишинев.

Призраки в тумане

Случалось ли вам проходить ночью в туман через круговую развилку, ведущую на улицу Каля Орхеюлуй. Именно там, в тогдашнем кишиневском предместье Вистерничены, в период немецко-румынской фашистской оккупации, были расстреляны узники гетто >>>

В издании "Черная книга. Страдания евреев Румынии 1940-1944", выпущенном в свет в Бухаресте в 1947 году, сообщается, что 1 августа 1941 года к председателю общины кишиневского гетто явился немецкий лейтенант, который потребовал выделить ему для работ 250 мужчин и 200 женщин. Люди были собраны. В назначенный час в сопровождении трех солдат явился немецкий офицер, который и произвел отбор, выбирая в основном представителей интеллигенции и привлекательных женщин. Он ушел с группой из 450 человек. Вечером того же дня из ушедших возвратились 39 пожилых людей, которые заявили, что остальные 411 узников были расстреляны около Вистерничен, и что они специально были посланы обратно, чтобы сообщить об этом случае.

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Сейчас там стоит памятник этим людям, чьи жизни были зверски загублены. А в овраге лесополосы между улицами Флорилор и Каля Орхеюлуй, в пору тумана можно, как утверждают некоторые очевидцы, заметить многочисленные человеческие силуэты, которые, едва возникнув, через несколько мгновений растворяются. Кто-то утверждает, что это призраки погибших в том месте узников кишиневского гетто.

Сосед Дамы Красной мельницы

Помните историю кишиневской Красной мельницы и легенды и замурованной в ее стенах женщине? Так вот, совсем рядом с этим местом, буквально через три квартала, строится многоэтажный дом. Мрачным исполином возвышается он над кварталами старого города, над Благовещенским храмом — местами, где любил бывать Пушкин. Если вы даже издали бросите взгляд на эту высотку, то вам станет не по себе.

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Жутко смотрится это строение, самим своим видом давящее на человеческую психику. А ведь когда-то здесь была окраина Кишинева — лет 200 назад именно так и было. А там, где край населенного пункта, там всегда погост. Уж не кладбищенской земле ли строится этот дом? Далее свое слово предстоит сказать археологам, если они когда-нибудь доберутся до этих мест. Но мрачная молва о Даме Красной мельницы, казалось, уже наложила отпечаток и на это строение.

Утопленник в Долине роз

"Неформалы" с Ботаники в моем отрочестве нет-нет, да и пугали друг друга неким загадочным персонажем, которого промеж собой называли "Мокрый". Говорили, что это молодой мужчина, утонувший в среднем озере парка Долина роз. Те, у кого лучше было развито воображение, утверждали, что он выходит из озера на берег ночью, заговаривает с припозднившимися прохожими. Нечисть в нем выдает только капающая с него вода. Вот когда это обстоятельство замечают собеседники, то дают стрекача — только их и видно.

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Между прочим, с той части виадука, что возведена над Долиной роз, бывает, что сбрасываются самоубийцы. Правда не всем им удается расстаться с жизнью — из-за сравнительно небольшой высоты и растущей внизу растительности, большинство отделываются поломанными ногами. А больница, кстати, рядом, на процедуру наложения гипса долго ехать не нужно.

"Черный журналист"

А вот еще одно поверье, которое с недавнего времени оказалось "в ходу" не только в Кишиневе, но и в других городах разных стран мира. Правда, связано оно не с конкретным местом, а с представителями отдельных профессий. Помните распространенные повсеместно легенды и суеверия о "черном альпинисте", "черном моряке" или, например, о "Черном монахе" из Цыпова? Все это поверья о призраках сгинувших без следа людях, имена которых предание не сохранило.

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Так вот, говорят, что в лихие 90-е пропал без вести журналист, написавший оглушительную, разоблачающую статью то ли на крупного авторитета, то ли на проворовавшегося большого чиновника. Был человек — и не стало его. Сами знаете, как в подобных случаях в те годы бывало.

И теперь, если верить городской легенде, в полнолуние этот "черный журналист" приходит во снах к нечистым на руку функционерам и представителям криминалитета и всю ночь напролет… задает неудобные вопросы.

Верить ли во все эти разговоры или не верить, решать вам. Но многие считают, что ни одно такое поверье не возникает без реальной подоплеки.