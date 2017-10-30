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Заброшенное кладбище в Кишиневе, архивное фото.

С наступающим Хэллоуином – самые мистические места в Кишиневе

© Sputnik/
Общество
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Тема:
Легенды старого Кишинева (81)
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С наступающим Хэллоуином – мистические места Кишинева, о которых некоторые из вас даже не догадывались

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Самый мистический праздник Европы и Северной Америки, Хэллоуин, с каждым годом обретает все большую популярность и в Молдове.

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Это время, когда места "тусовок" и городские улицы превращаются в стихийный "карнавал нечистой силы", — повод для того, чтобы вспомнить о мистических местах и явлениях. Ими богат и Кишинев.

Макияж на Хэллоуин
© Sputnik. Александр Шурмелев
Макияж на Хэллоуин - "сахарный череп"

Призраки в тумане

Случалось ли вам проходить ночью в туман через круговую развилку, ведущую на улицу Каля Орхеюлуй. Именно там, в тогдашнем кишиневском предместье Вистерничены, в период немецко-румынской фашистской оккупации, были расстреляны узники гетто >>>

В издании "Черная книга. Страдания евреев Румынии 1940-1944", выпущенном в свет в Бухаресте в 1947 году, сообщается, что 1 августа 1941 года к председателю общины кишиневского гетто явился немецкий лейтенант, который потребовал выделить ему для работ 250 мужчин и 200 женщин. Люди были собраны. В назначенный час в сопровождении трех солдат явился немецкий офицер, который и произвел отбор, выбирая в основном представителей интеллигенции и привлекательных женщин. Он ушел с группой из 450 человек. Вечером того же дня из ушедших возвратились 39 пожилых людей, которые заявили, что остальные 411 узников были расстреляны около Вистерничен, и что они специально были посланы обратно, чтобы сообщить об этом случае.

Празднование Хэллоуина
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Сейчас там стоит памятник этим людям, чьи жизни были зверски загублены. А в овраге лесополосы между улицами Флорилор и Каля Орхеюлуй, в пору тумана можно, как утверждают некоторые очевидцы, заметить многочисленные человеческие силуэты, которые, едва возникнув, через несколько мгновений растворяются. Кто-то утверждает, что это призраки погибших в том месте узников кишиневского гетто.

Сосед Дамы Красной мельницы

Помните историю кишиневской Красной мельницы и легенды и замурованной в ее стенах женщине? Так вот, совсем рядом с этим местом, буквально через три квартала, строится многоэтажный дом. Мрачным исполином возвышается он над кварталами старого города, над Благовещенским храмом — местами, где любил бывать Пушкин. Если вы даже издали бросите взгляд на эту высотку, то вам станет не по себе.

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Жутко смотрится это строение, самим своим видом давящее на человеческую психику. А ведь когда-то здесь была окраина Кишинева — лет 200 назад именно так и было. А там, где край населенного пункта, там всегда погост. Уж не кладбищенской земле ли строится этот дом? Далее свое слово предстоит сказать археологам, если они когда-нибудь доберутся до этих мест. Но мрачная молва о Даме Красной мельницы, казалось, уже наложила отпечаток и на это строение.

Утопленник в Долине роз

"Неформалы" с Ботаники в моем отрочестве нет-нет, да и пугали друг друга неким загадочным персонажем, которого промеж собой называли "Мокрый". Говорили, что это молодой мужчина, утонувший в среднем озере парка Долина роз. Те, у кого лучше было развито воображение, утверждали, что он выходит из озера на берег ночью, заговаривает с припозднившимися прохожими. Нечисть в нем выдает только капающая с него вода. Вот когда это обстоятельство замечают собеседники, то дают стрекача — только их и видно.

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Между прочим, с той части виадука, что возведена над Долиной роз, бывает, что сбрасываются самоубийцы. Правда не всем им удается расстаться с жизнью — из-за сравнительно небольшой высоты и растущей внизу растительности, большинство отделываются поломанными ногами. А больница, кстати, рядом, на процедуру наложения гипса долго ехать не нужно.

"Черный журналист"

А вот еще одно поверье, которое с недавнего времени оказалось "в ходу" не только в Кишиневе, но и в других городах разных стран мира. Правда, связано оно не с конкретным местом, а с представителями отдельных профессий. Помните распространенные повсеместно легенды и суеверия о "черном альпинисте", "черном моряке" или, например, о "Черном монахе" из Цыпова? Все это поверья о призраках сгинувших без следа людях, имена которых предание не сохранило.

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Так вот, говорят, что в лихие 90-е пропал без вести журналист, написавший оглушительную, разоблачающую статью то ли на крупного авторитета, то ли на проворовавшегося большого чиновника. Был человек — и не стало его. Сами знаете, как в подобных случаях в те годы бывало.

И теперь, если верить городской легенде, в полнолуние этот "черный журналист" приходит во снах к нечистым на руку функционерам и представителям криминалитета и всю ночь напролет… задает неудобные вопросы.

Верить ли во все эти разговоры или не верить, решать вам. Но многие считают, что ни одно такое поверье не возникает без реальной подоплеки.

Тема:
Легенды старого Кишинева (81)

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Теги:
самоубийцы, черный журналист, виадук, призраки, привидения, гетто, кладбище, озеро, утопленник, Хэллоуин, Долина роз, Кишинев
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