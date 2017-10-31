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Ветер усиливается: точный прогноз погоды в Молдове на 1 и 2 ноября

© Sputnik/ Miroslav Rotari
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (171)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 31 октября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможны кратковременные осадки, температура воздуха составит + 4 + 6 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 6-7  С в Кишиневе и + 7 С на юге.

Атмосферное давление пониженное — 735 мм.рт.ст. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +5 С днем, а ночью +4 С.

Самолет
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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В центре республики ожидается от +7  до + 8 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 7 градусов днем и +6 С в ночные часы.

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В ближайшие дни — в среду, 1 ноября, и в четверг, 2 ноября, ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет держаться на уровне + 7 + 9 С.

Праздники

Хэллоуин (от англ. Hэlloween или Савин — Samhain) — старинный кельтский праздник, празднуется в ночь с 31 октября на 1 ноября. Также упоминается как "канун Дня всех святых". Название Halloween произошло от слова Hallowe'en — сокращения выражения All Hallow's Eve, которое в свою очередь расшифровывается как All Hallowed Souls Eve. Атрибутом праздника является светильник в виде головы из тыквы, которыми, одетые в белое, дети пугают взрослых, а те откупаются от маленьких призраков подарками (обычно сладостями).

Осень, архивное фото
© Sputnik/ Alexei Danichev
Точный прогноз погоды в Молдове на 31 октября и 1 ноября

Хэллоуин — один из многих праздников, доставшихся нам от языческих времен. Народы разных стран и времен приложили свои усилия, чтобы нам было чему порадоваться хмурым октябрьским днем.

31 октября фактически весь мир сходит с ума, переодевается в немыслимые костюмы чертей, ведьм, мертвецов и домовых, ходит всю ночь по улицам с горящими фонарями, стучится в дома, из окон которых выглядывают страшные и забавные тыквенные рожицы, и требует от добропорядочных граждан сладости.

Народные традиции

День Святого Луки. Отмечали в народе, что это были самые поздние сроки листопада дуба и осины. 31 октября молились святому апостолу Луке, считая его наставником всех живописцев. Кроме того, ему также молились и об исцелении от различных недугов.

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В церкви 31 октября почитается память святого Луки, которого считают автором четырех Евангелий. Также он известен как один из 70 апостолов и сподвижник апостола Павла. Согласно преданию, Лука был призван на первую проповедь о Царствии небесном, которую при своей земной жизни проводил Иисус. Уже значительно позже Лука сопровождал Павла в путешествиях. Сам Лука принял мученическую смерть на территории Фив. Написал при жизни не только 4 Евангелия, но и Деяния святых апостолов. Кроме того, согласно историческим сведениям, именно Лука является первым иконописцем. Его работой стала икона Богоматери. В дальнейшем Лука написал иконы Чентоховской, Владимирской, Киккской, Сумельской Божьей матери. Именно по этой причине луку считали на Руси покровителем всех живописцев.

В народе день Луки часто называли Луковым днем. 31 октября старались обязательно съесть хотя бы немного лука, чтобы сохранить здоровье на весь следующий год. Также было принято устраивать луковые базары, хотя сама по себе торговля луком не считалась прибыльным занятиям.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (171)

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Теги:
прогноз погоды, ветер, погода, Молдова
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