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Электричество

"Черный вторник" - тысячи кишиневцев останутся без электроэнергии

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Общество
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Сегодня, 31 октября, в Кишиневе - профилактическое отключение света: компания RED UNION FENOSA временно приостанавливает подачу электроэнергии с целью улучшения качество услуг

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Компания RED UNION FENOSA объявила о плановых отключения электроэнергии. Публикуем список улиц столицы, где не будет электричества.

ЦЕНТР

Друмул Виилор, 30-34, 67-97, Фрумоаса, 43-71, 56-88, Хынчештское шоссе, 53-58, Валя Дическу, 107-119, 144-160, В. Докучаев, 13-31, 26-42 — с 09:30 до 17:30.

Сергей Тофилат
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РЫШКАНОВКА

Аэродромулуй, 11, 11/1, 11/2 — с 10:00 до 17:00. Московский проспект, 26,28, 28/1, 28/2, Студенцилор, 9 — с 09.00 до 17.00. Буковиней, 9999, Н. Судак, 36, М. Садовяну, 40 — с 09:30 до 17.00.

БОТАНИКА

Четатя Албэ, 101-139, 122-140, Ханул Морий, 96, 103-107, 115, 121, 96, 104-142, Истра, 5 — с 09:30 до 17:30. Аэропорт, 1/1, 60/3, 11A, 1-13, 2-12, 34,60,78, 9001-9007, 9999, Андрей Туполев, 1-5, 2-4, Астронавтов, 2, 2/1, 4, 6, Авиаторилор,, 1-13, 2-14, Бэчоий Ной, 9, 10, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16, 16/1, 16/2, 18, переулок Бачоий Ной, 16/1, 18, Кристофор Колумб, 1-9, Дачия, 12/1, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/8, 60/9, 60/10, 60/13, 65, 65/1, 65/3, 65/4, 65/5, 65/21, 67/1, 69/1, 70, 70/1, 71A, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 71/6, 71/8, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 75, 77, 79, 80/5, 81, 83, 87, 9009, 9999, Георге Кучеряну, 2-42, 3-13, 29-35, 69, переулок Георге Кучеряну, 3-9, 17, 37, 28, 40, Имашулуй, 1-11, 10, 18, 30-34, Мунчешть, 293, 605-623, 726-742, 772-814, 793-803, 782/1, 802/1, 800/2, 804/2, 806/2, 615/1, 793/2, 799/9, переулок Мунчешть, 799, Навигаторилор, 2-4, Отопень, 2-10, Пэшунилор, 1-7, 10, Плопилор, 1-13, 2, Ревака, 9001, 9002, Зарзэр, 12, 14, переулок Зарзэр, 3, 12, В. Чикалов, 1-5, Загреб, 2, Змеурей, 6, 14, 16, 24, 37, 39 — частично с 09:00 до 17:00. Траян, 23/1 — с 09:30 до 17:00. Зелинский, 44 — с 09:00 до 17.00.

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Теги:
список улиц, отключение, электроэнергия, Кишинев
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