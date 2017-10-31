Рогозин высказался по решению КС о государственном языке в Молдове

Языковой вопрос в Молдове: российский чиновник прокомментировал решение Конституционного суда республики, который дал депутатам "зеленый свет" на внесение изменений, касающихся названия государственного языка, в основной закон страны

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал мнение Конституционного суда (КС) Молдовы, который разрешил парламенту республики изменить название государственного языка с "молдавского" на "румынский" в конституции страны.

Во вторник КС дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов парламента о внесении в конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с молдавского на румынский.

"Чему удивляться? Из шести членов Конституционного суда Молдавии пять — румыны по паспорту", — написал Рогозин на своей странице в Facebook, комментируя данное решение КС.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон: в споре о языке точку должен поставить народ Молдовы

Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) предложила поправку к Конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с "молдавского" на "румынский". Подписи под данной инициативой поставили 35 депутатов из 101 местного парламента.

После того как Конституционный суд дал положительное заключение по данной инициативе, проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявлял, что намерен блокировать инициативу об изменении в Конституции названия государственного языка с "молдавского" на "румынский".