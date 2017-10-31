Рогозин высказался по решению КС о государственном языке в Молдове

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал мнение Конституционного суда (КС) Молдовы, который разрешил парламенту республики изменить название государственного языка с "молдавского" на "румынский" в конституции страны.
Во вторник КС дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов парламента о внесении в конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с молдавского на румынский.
"Чему удивляться? Из шести членов Конституционного суда Молдавии пять — румыны по паспорту", — написал Рогозин на своей странице в Facebook, комментируя данное решение КС.
После того как Конституционный суд дал положительное заключение по данной инициативе, проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов.
Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявлял, что намерен блокировать инициативу об изменении в Конституции названия государственного языка с "молдавского" на "румынский".